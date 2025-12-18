Agencias

Logista llevará a su junta el reparto de 203 millones en dividendos y el nombramiento de Marcella Panucci

Guardar

Logista someterá a la decisión de su junta general ordinaria de accionistas, prevista para el próximo 4 de febrero en primera convocatoria, el reparto de dos dividendos por un importe bruto total máximo de 203,1 millones de euros --entre complementario ordinario y extraordinario--, así como el nombramiento de la consejera independiente Marcella Panucci.

Según se recoge en el orden del día remitido este jueves por la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el dividendo complementario ordinario, con un importe máximo de 192,5 millones de euros, se abonará a razón de 1,45 euros brutos por título con derecho a cobro. El desembolso, en metálico y canalizado a través del Banco Santander, se efectuará el 26 de febrero de 2026.

Por otra parte, la junta también votará la distribución de un dividendo extraordinario con cargo a reservas de libre disposición por un importe máximo de 10,62 millones de euros, que se retribuirá a razón de 0,08 euros brutos por acción. Este pago adicional se abonará igualmente en efectivo el 26 de febrero de 2026, coincidiendo con el dividendo complementario y mediante la misma entidad financiera.

En materia de gobierno corporativo, la empresa ratificará a Kevin Massie y Martin Staunton como consejeros dominicales por tres años en representación de Imperial Brands, y aprobará el nombramiento de Marcella Panucci como consejera independiente por el mismo plazo.

Panucci, jurista y directiva italiana especializada en derecho de la competencia y gobernanza pública, es consejera de Banca Monte dei Paschi di Siena y de Toscana Aeroporti.

En el encuentro de accionistas de Logista también se votará la aprobación de la nueva política de remuneraciones de consejeros para el periodo 2026-2028, que fija el límite máximo anual a percibir por el conjunto del consejo, y se someterá a consulta el informe anual sobre retribuciones correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2025.

Asimismo, la junta someterá a aprobación las cuentas anuales individuales y consolidadas de Logista Integral correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2025 y auditadas por EY, junto con el informe de gestión, el estado de información no financiera y el informe de sostenibilidad, así como la gestión realizada por el consejo de administración en dicho ejercicio.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

SATSE denuncia que enfermeras y fisioterapeutas cobrarán 350 euros menos en la paga extra de estas Navidades

El sindicato exige al Ejecutivo reintegrar íntegramente la remuneración especial tras 15 años de recortes, subrayando la “cerrazón” del Gobierno y una “clara discriminación” que afecta al personal sanitario y al resto de empleados públicos

SATSE denuncia que enfermeras y

Las Policías de España y Colombia lanzan la campaña "#NoNacíParaEsto para prevenir la trata de mujeres colombianas

Autoridades buscan advertir sobre redes criminales que captan mujeres mediante ofertas falsas, impulsar la denuncia anónima y asistir a quienes ya sufren explotación sexual, mientras la cifra de víctimas colombianas en España continúa en aumento según organizaciones especializadas

Las Policías de España y

Mueren cuatro personas, entre ellas tres policías, en un enfrentamiento en el sureste de Irán

Un tiroteo ocurrido en un control de la provincia iraní de Kermán dejó varias víctimas, según informó la Guardia Revolucionaria. El incidente se produce tras recientes ataques atribuidos al grupo armado Jaish al Adl cerca de la frontera con Pakistán

Mueren cuatro personas, entre ellas

María del Monte y Chayo Mohedano presumen de complicidad en su reencuentro ante las cámaras

Entre saludos afectuosos y sonrisas, la artista sevillana y la cantante cordobesa compartieron confidencias durante la gala de los Billboard No.1s. en Madrid, mostrando afinidad y dejando atrás diferencias personales pese a encuentros pasados

María del Monte y Chayo

El PP cuestiona los protocolos antiacoso del PSOE: "¿Para qué sirven cuando se trata de los amigos de Sánchez?"

La dirigencia popular acusa al Partido Socialista de haber silenciado denuncias internas sobre abuso, poniendo en duda la gestión de las quejas y exigiendo explicaciones a Pedro Sánchez por la presunta falta de transparencia dentro de su formación

El PP cuestiona los protocolos