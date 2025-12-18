Las empresas españolas invirtieron 23.554 millones en innovación en 2024, un 13% más que en 2022, según el INE

El 54,8% del gasto total en innovación empresarial de España durante 2024 correspondió al sector servicios, un dato que, según detalló el Instituto Nacional de Estadística (INE), evidencia no solo el peso creciente de este sector sino también su papel central en el impulso de nuevas soluciones tecnológicas en el país. El informe del organismo indicó que Madrid, Cataluña y Euskadi se consolidaron como las regiones que lideran tanto en volumen de inversión como en dinamismo del tejido empresarial innovador. Este escenario sitúa a las ramas de programación, consultoría y actividades informáticas como protagonistas, superando a servicios de investigación y desarrollo y a la industria automotriz tanto en volumen de recursos como en relevancia sobre la economía empresarial.

Según consignó el INE, las compañías españolas aumentaron su inversión en innovación hasta alcanzar los 23.554 millones de euros en 2024, lo que representa un incremento del 13% en comparación con 2022, último año comparable en el que se realizó la encuesta. El organismo también reportó que este gasto equivale al 0,9% del total del volumen de negocio empresarial en España, reflejando una tendencia de aumento sostenido y renovado protagonismo del sector de servicios.

El desglose realizado por el INE muestra una clara distribución de los fondos destinados a actividades innovadoras entre los diferentes sectores: las empresas de programación, consultoría y actividades informáticas aglutinaron el 13% de toda la inversión en innovación registrada, seguidas de cerca por los servicios de investigación y desarrollo, que concentraron el 10,9%. La industria de vehículos de motor aportó el 9,4%, lo que muestra un crecimiento relevante en industrias tradicionales, aunque incapaz de igualar el ritmo de los sectores vinculados a la informática y la consultoría tecnológica.

La investigación y desarrollo interna absorbió el mayor porcentaje del total invertido, llegando al 54%, según el informe del INE. En cuanto a la I+D externa, el porcentaje fue del 9,4%, mientras que el 36,6% restante se dirigió a actividades innovadoras de otro tipo no especificadas en el estudio. Esta distribución evidencia la preferencia de las empresas por impulsar el desarrollo tecnológico dentro de sus propias estructuras, en paralelo al uso de servicios externos y colaboraciones con otros agentes.

En lo referente a la distribución territorial del gasto, la Comunidad de Madrid acaparó el 30% de la inversión nacional en innovación durante el periodo analizado. Cataluña siguió con un 25,6%, mientras que Euskadi concentró el 9,3%. El INE destacó que estas tres comunidades no solo concentran la mayor parte de los recursos, sino que también impulsan el dinamismo y el desarrollo de soluciones tecnológicas que impactan el conjunto del tejido empresarial español.

El porcentaje de empresas definidas como innovadoras entre 2022 y 2024 ascendió al 27,3%, según la información publicada por el INE, elevándose frente al 23,9% registrado entre los años 2020 y 2022. Este dato implica un aumento en la apuesta por la transformación tecnológica y la incorporación de nuevos procesos y productos que refuerzan la competitividad empresarial. De acuerdo con los datos recogidos, el 14,1% de las compañías introdujo innovaciones fundamentalmente en productos, mientras que el 24,4% lo hizo enfocado en procesos internos.

En el análisis sectorial, las industrias mostraron la mayor penetración de innovación con un 34,8% de empresas implicadas en procesos de cambio y mejora. Los sectores de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca registraron el porcentaje más bajo, con un 15,8%, reflejando importantes diferencias entre ramas productivas y una baja adaptación de las actividades primarias a los procesos innovadores.

La comparación autonómica reveló que Cataluña lideró en cuanto a la proporción de empresas involucradas directamente en innovación, con el 33,6%. Euskadi registró el 32,7%, y Aragón se situó en el 30,4%. De acuerdo con el análisis presentado por el INE, estas comunidades destacan no solo por el volumen económico de sus inversiones sino también por la vitalidad mostrada en el impulso y la adopción de procesos y productos innovadores.

El organismo oficial concluyó que los datos respaldan un escenario de incremento constante de la inversión, tanto en términos absolutos como en la proporción de empresas implicadas, consolidando una tendencia de mayor compromiso con la innovación y el desarrollo tecnológico. El INE apuntó que los resultados del estudio reflejan un entorno empresarial caracterizado por una búsqueda creciente de competitividad y adaptación frente a los desafíos emergentes del panorama tecnológico internacional.