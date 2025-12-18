La UE anuncia un acuerdo para facilitar la deportación de solicitantes de asilo a "terceros países seguros"

Las instituciones europeas decidieron mantener una excepción para los menores no acompañados en la aplicación del principio de “tercer país seguro”, según se desprende del comunicado emitido tras la negociación: los Estados miembros no podrán rechazar solicitudes de asilo invocando acuerdos con terceros países seguros cuando los peticionarios sean menores de edad sin compañía. Esta disposición forma parte de un nuevo consenso alcanzado entre el Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo sobre la legislación migratoria, que busca ampliar los supuestos en los que una solicitud de protección internacional puede considerarse inadmisible.

De acuerdo con la información publicada por el Consejo Europeo, la madrugada del miércoles se llegó a un acuerdo provisional con el Parlamento Europeo para redefinir el concepto de “tercer país seguro” con el objetivo de incrementar los mecanismos que permitan rechazar peticiones de asilo. Según detalló el comunicado oficial, este entendimiento facilita que los Estados puedan expulsar a solicitantes de asilo a países fuera del bloque, siempre que se determine que podrían haber solicitado o recibido protección internacional allí y que dichos países sean considerados seguros.

Según informó el Consejo de la Unión Europea, este acuerdo permitirá recurrir al concepto de “tercer país seguro” en tres situaciones. En primer lugar, cuando exista una relación entre la persona solicitante y el país en cuestión, aunque ya no se exige como requisito indispensable. En segundo término, la normativa se aplicará si el individuo ha transitado por ese territorio antes de llegar a la Unión Europea. Finalmente, la alternativa se extiende a los casos en que haya un acuerdo o tratado con un país no perteneciente a la UE que garantice el examen de la solicitud de asilo fuera del bloque, siempre y cuando no se afecte a menores no acompañados.

De este modo, el nuevo marco legal representa una ampliación respecto de los criterios previos, al disminuir las restricciones sobre el tipo de vínculo necesario entre el solicitante y el país de destino, permitiendo más margen a los Estados para rechazar solicitudes sin revisar su fondo. Tal como detalló el medio, la redefinición busca agilizar la gestión de los flujos migratorios y reforzar la capacidad de los Estados miembros para delegar la responsabilidad de tramitar solicitudes fuera de sus fronteras.

El ministro danés de Inmigración e Integración, Rasmus Stoklund, expresó su satisfacción por la rápida conclusión del acuerdo y destacó que permitirá establecer alianzas con países externos para tratar peticiones de asilo fuera de Europa. Según la declaración de Stoklund recogida en el comunicado: “Esto permite a los Estados miembros llegar a acuerdos con terceros países seguros sobre la tramitación de asilo fuera de Europa”.

A pesar de la flexibilidad ampliada para los rechazos de solicitudes, la excepción para menores no acompañados supone la única restricción explícita planteada en la reforma. Ni en los casos de tránsito ni en los de acuerdos con terceros países podrá aplicarse el nuevo mecanismo si el solicitante es un menor de edad sin acompañante.

La entrada en vigor de las modificaciones está prevista para el 12 de junio de 2026, momento en el que las disposiciones acordadas serán de aplicación directa en todos los Estados miembros del bloque. Previamente, el acuerdo alcanzado requiere confirmación formal tanto por el Consejo como por el Parlamento Europeo, según indicó la comunicación oficial.

La negociación se produce en el contexto de los intentos de la Unión Europea por endurecer los controles migratorios y externalizar la gestión de las solicitudes de asilo, una prioridad en la agenda política comunitaria en los últimos años. El comunicado difundido por la Presidencia danesa subraya que la revisión legal facilitará acuerdos con terceros países considerados seguros según los criterios de la UE para tramitar fuera del territorio europeo las postulaciones de protección internacional.

De acuerdo con el texto difundido por el Consejo de la UE, el motivo central de la reforma radica en aumentar la flexibilidad jurídica para rechazar solicitudes de asilo que, bajo la nueva definición, podrían haber sido tramitadas en países de tránsito o asociados, considerados seguros de acuerdo a los estándares comunitarios.

La nueva normativa introduce cambios en los criterios de elegibilidad y en el tratamiento procesal de los solicitantes, con el objetivo de disminuir el número de solicitudes analizadas dentro de la UE. El acuerdo provisional representa uno de los avances más concretos respecto a la estrategia europea para gestionar los movimientos migratorios y las respuestas institucionales en materia de asilo.