La Reina Letizia rescata los pantalones de tweed que estrenó en el 60 cumpleaños de la infanta Elena

Último compromiso de la Reina Letizia que, tras una semana prenavideña muy intensa en la que ha presidido la reunión anual del Patronato de FAD Juventud -fundación de la que es presidenta de honor-, y el 20º aniversario de la Fundación del Español Urgente 'FundéuRAE' -en el que ha sorprendido con un divertido discurso en defensa del lenguaje-, ha puesto punto y final a sus compromisos asistiendo este jueves a la XVI Convención NAOS.

Un acto en la que se han entregado los XVII y XVIII Premios Estrategia NAOS, que reconocen aquellas iniciativas -en los ámbitos familiar y comunitario, escolar, empresarial y sanitario- que contribuyen a conseguir los objetivos de la Estrategia NAOS, entre los que se encuentran informar y sensibilizar a la población del problema que la obesidad representa para la salud, e impulsar en España políticas e iniciativas dirigidas al fomento de la alimentación saludable y de la actividad física.

Presidenta de Honor de la Estrategia NAOS, y comprometida con la salud y la lucha contra la obesidad, Doña Letizia ha vuelto a acaparar todas las miradas con su look, dando una nueva lección de elegancia en clave 'ejecutiva' tras los dos aplaudidos outfits que ha lucido en las últimas 48 horas: Un traje sastre de estreno de raya diplomática en color negro, que ha combinado con una romántica blusa morada con lazada al cuello -de Felipe Varela que estrenó hace 14 años y no le habíamos vuelto a ver hasta ahora-, el martes; y un vestido de lana gris de la firma Cortana, con escote cruzado y efecto wrap, con botas altas negras y maxicinturón de piel al tono marcando cintura, este miércoles.

Y demostrando que no hay dos sin tres, su Majestad ha arrasado con un estilismo versátil, sofisticado y de máxima tendencia haciendo un 'mix match' de básicos que deberían formar parte de todo fondo de armario que se precie: Una blazer negra de líneas depuradas y corte entallado, un suéter de punto fino y cuello redondo también en negro, botines de tacón sensato al tono, y la estrella del look, un precioso pantalón de tweed de talle alto y pernera ancha en gris muy oscuro jaspeado con blanco. Un diseño de la firma Maje que estrenó en la celebración del 60 cumpleaños de la infanta Elena el 20 de diciembre de 2023 -en el que se reencontró con el Rey Juan Carlos- y que estábamos deseando que recuperase. En esta ocasión ha añadido además un cinturón estrecho para realzar su silueta.

Será este viernes cuando Casa Real comunique si la Reina Letizia tiene algún compromiso oficial la próxima semana, marcada por el regreso al Palacio de La Zarzuela de la Princesa Leonor y la Infanta Sofía para celebrar la Nochebuena y la Navidad con sus padres y el resto de su familia.