Agencias

La ONU y ONG exigen la retirada "inmediata" de las trabas de Israel a las operaciones humanitarias en Gaza

Guardar

Los organismos de la ONU y las ONG que trabajan en la Franja de Gaza han exigido este miércoles el levantamiento "inmediato" de los obstáculos al acceso y a las operaciones humanitarias en el territorio palestino ocupado, instando a la comunidad internacional a presionar al Gobierno de Israel en este sentido.

"Las agencias de la ONU y las ONG exigen el levantamiento inmediato de los obstáculos al acceso humanitario y a las operaciones de las ONG en el Territorio Palestino Ocupado", reza el comunicado del Equipo Humanitario para estos territorios, que aglutina a los organismos de la ONU implicados en la asistencia en la región, así como a las organizaciones locales activas allí.

En el mismo texto, las entidades han instado a la comunidad internacional "a tomar medidas inmediatas y concretas para presionar a las autoridades israelíes", haciendo alusión, en concreto, al nuevo proceso de registro de ONG internacionales (OING), al que han señalado por "socavar las operaciones humanitarias en el Territorio Palestino Ocupado o poner en riesgo el colapso de la respuesta humanitaria, especialmente en la Franja de Gaza".

Este sistema "se basa en criterios vagos, arbitrarios y altamente politizados", según ha denunciado el Equipo Humanitario, que también ha lamentado que "impone requisitos que las organizaciones humanitarias no pueden cumplir sin violar obligaciones legales internacionales o comprometer principios humanitarios fundamentales".

"Si bien algunas ONG internacionales se han registrado bajo el nuevo sistema, estas representan solo una fracción (...) y están lejos de ser las necesarias para cubrir las necesidades básicas inmediatas", ha subrayado el conjunto de organizaciones, que ha alertado de que "decenas" de ellas "se enfrentan a la cancelación de su registro antes del 31 de diciembre de 2025, seguida del cierre forzoso de sus operaciones en un plazo de 60 días".

La labor de estas organizaciones es "insustituible", reza el texto, "especialmente después de que las restricciones impuestas por Israel a la Agencia de la ONU para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) hayan llevado la respuesta humanitaria en Gaza a un punto crítico". "La ONU no podrá compensar el colapso de las operaciones de las OING si se les da de baja y la respuesta humanitaria no puede ser reemplazada por actores alternativos que operen al margen de los principios humanitarios establecidos", agrega.

En concreto, el Equipo Humanitario del Territorio Palestino Ocupado ha señalado que "si las OING se ven obligadas a detener sus operaciones, uno de cada tres centros de salud en Gaza cerrará".

"Las agencias de la ONU y las ONG reiteran que el acceso humanitario no es opcional, condicional ni político. Es una obligación legal en virtud del Derecho Internacional Humanitario, especialmente en Gaza, donde Israel no ha garantizado un suministro adecuado a la población", ha defendido la coalición humanitaria, que ha manifestado que Israel "debe permitir y facilitar el paso rápido y sin obstáculos de la ayuda" y "revertir de inmediato las políticas que obstruyen las operaciones humanitarias".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Detenidas 28 personas en Michoacán (México) en una operación contra la ola de violencia entre cárteles

Elementos decomisados y acciones coordinadas de fuerzas federales intensifican la vigilancia en municipios clave, tras casi una semana de operativos, mientras persiste el debate sobre la respuesta estatal a asesinatos y amenazas de organizaciones criminales

Detenidas 28 personas en Michoacán

El salario más alto en las grandes empresas es en promedio 111 veces superior a la nómina media, según Oxfam

Quienes ocupan puestos medios en las principales compañías necesitarían trabajar más de cien años para alcanzar la retribución anual de sus máximos directivos, según un análisis de Oxfam Intermón que denuncia diferencias extremas y desigualdad creciente en España

El salario más alto en

Maduro asegura que EEUU va a "amarrar las manos" a quienes quieren una "guerra del petróleo" en el continente

El líder venezolano exhortó a grupos sociales, sindicatos y líderes estadounidenses a frenar acciones militares motivadas por intereses energéticos, mientras alertó sobre el posible uso del combate al narcotráfico como justificación para aumentar tensiones en Suramérica

Maduro asegura que EEUU va

Mueren al menos diez personas, entre ellas tres menores, en un accidente aéreo en el centro de México

Equipos de emergencia establecieron un operativo especial tras el choque del jet Cessna Citation III cerca del aeropuerto de Toluca, evacuando a residentes por riesgo de sustancias peligrosas y asegurando que no hubiera más afectados en la zona

Mueren al menos diez personas,

Feijóo retoma este martes su agenda electoral con actos en Zahínos y Jerez de los Caballeros (Badajoz)

La presencia de líderes estatales en encuentros clave ha agudizado la pugna en Extremadura, donde se espera un desenlace ajustado mientras los principales partidos redoblan esfuerzos y la región capta el foco político nacional antes del 21 de diciembre

Feijóo retoma este martes su