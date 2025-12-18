Agencias

La OMS advierte que más de la mitad de Europa sufre los efectos de una temporada de gripe intensa y temprana

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha informado de que 27 de los 38 países de la región europea están registrando una actividad de gripe alta o muy alta cuatro semanas antes de lo habitual en años pasados, como consecuencia de la nueva cepa H3N2, subclado K, que predomina en las infecciones y está sometiendo a una presión considerable a los sistemas sanitarios en algunos países.

"La gripe llega cada invierno, pero este año es un poco diferente", ha destacado el director regional de la OMS para Europa, Hans Henri P. Kluge. Según datos del organismo internacional, en Irlanda, Kirguistán, Montenegro, Serbia, Eslovenia y el Reino Unido más de la mitad de los pacientes sometidos a pruebas de síndrome gripal han dado positivo.

Kluge ha explicado que, aunque la nueva cepa del virus está acelerando la transmisión, no hay evidencia de que cause una enfermedad más grave. Aun así, teniendo en cuenta que esta variante representa en la actualidad hasta el 90 por ciento de todos los casos confirmados de gripe en la región europea, ha precisado que esto se debe a que las personas no han desarrollado inmunidad contra ella.

Según la OMS, los casos de gripe seguirán aumentando hasta alcanzar el pico, algo que probablemente suceda a finales de diciembre o principios de enero. Aunque ha asegurado que la mayoría de las personas se recuperarán de la gripe por sí solas, ha recomendado a las personas que tengan síntomas graves u otras afecciones médicas que acudan al médico.

IMPORTANCIA DE LA VACUNACIÓN

Del mismo modo que en otras temporadas, los niños en edad escolar son los principales impulsores de la propagación comunitaria. Sin embargo, los adultos mayores de 65 años suponen la mayoría de los casos graves que requieren hospitalización, lo que pone de relieve su prioridad fundamental para la vacunación.

En esta línea, la OMS ha enfatizado que vacunarse "es la mejor defensa", especialmente para los grupos prioritarios de alto riesgo, como las personas mayores, con enfermedades subyacentes, las mujeres embarazas y los niños, y el personal sanitario, a los que ha pedido que tomen también medidas de prevención, incluyendo el uso de mascarilla cuando sea necesario.

Sobre la vacunación, ha puntualizado que esto puede no prevenir la infección, pero sí reduce el riesgo de consecuencias graves de la gripe A(H3N2), según confirman los primeros datos de Reino Unido.

Asimismo, la OMS ha requerido a las personas que presenten síntomas que se queden en casa para detener la propagación y usen mascarilla en público para evitar contagiar el virus. Entre otras medidas, es recomendable cubrise la boca y la nariz al estornudar o toser; lavarse las manos con regularidad; y abrir las ventanas y puertas con frecuencia para mejorar la ventilación en el interior.

La OMS ha destacado que la actual temporada de gripe, aunque es grave, no representa el nivel de emergencia mundial que supuso la pandemia de Covid-19. "Nuestros sistemas de salud cuentan con décadas de experiencia en el manejo de la gripe, contamos con vacunas seguras que se actualizan anualmente y contamos con un manual claro de medidas de protección que funciona", ha subrayado.

Para finalizar, Kluge ha pedido a la población que busquen información en fuentes de confianza, como las agencias nacionales de salud y la OMS, para enfrentar la desinformación. "En una temporada de gripe difícil, la información fiable y basada en evidencia puede salvar vidas", ha destacado.

EuropaPress

