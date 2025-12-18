Agencias

El Banco Central de Brasil anticipa una política más restrictiva de lo esperado por la incertidumbre

El Banco Central de Brasil ha anticipado una política monetaria restrictiva durante un período más largo del esperado por la incertidumbre existente a nivel nacional e internacional.

"El Comité considera que existe incertidumbre en el escenario actual y conducirá la política monetaria con cautela y vigilancia", expone la autoridad monetaria brasileña en su último informe de política monetaria.

En concreto, el organismo ha señalado que la estrategia actual es mantener el tipo de interés en su nivel actual "durante un período bastante largo" tras mantener la tasa Selic en el 15% en sus reuniones de noviembre y diciembre.

Para el banco central, controlar la inflación "es muy importante" para que el país crezca, genere empleo y garantice el poder adquisitivo de los brasileños.

La inflación se redujo desde el 5,1% en agosto hasta el 4,5% en noviembre, menor de lo esperado por los precios de los alimentos. Las expectativas de los analistas se mantienen por encima de la meta del 3%, puesto que la media sitúa a la inflación en el 4,2% en 2026, en el 3,8% en 2027 y en el 3,5% en 2028.

Respecto a la actividad económica nacional, la autoridad monetaria prevé que el PIB brasileño crezca a un ritmo más lento del 3,4% en 2024, del 2,3% en 2025 y del 1,6% en 2026.

EuropaPress

