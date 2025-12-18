Egipto muestra su "apoyo total" a la "visión" de Trump para lograr un acuerdo de paz en Sudán

La oficina de la Presidencia egipcia comunicó que El Cairo cuenta con ciertas “líneas rojas que no pueden ser cruzadas” en lo que respecta al conflicto en Sudán, mencionando como prioritario cualquier aspecto que impacte en la seguridad nacional egipcia, y subrayó la relevancia de mantener la integridad territorial y la unidad sudanesa. Sobre este punto, la administración encabezada por Abdelfatá al Sisi reafirmó de forma concluyente su oposición al reconocimiento o establecimiento de entidades paralelas en Sudán, sosteniendo que esa posibilidad sería una violación directa a la unidad del país, y advirtió que Egipto tomará “todas las medidas necesarias” para impedir transgresiones a esas líneas definidas. De acuerdo con lo publicado por el medio Europa Press, Egipto manifestó además una “grave preocupación” por el agravamiento de las tensiones en territorio sudanés y señaló las graves violaciones a los derechos humanos registradas, particularmente en la ciudad de El Fasher, que permanece bajo el control de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) desde finales de octubre tras una serie de acciones violentas.

Según reportó Europa Press, el Gobierno egipcio expresó su respaldo integral a la estrategia promovida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para la consecución de la paz en Sudán. El pronunciamiento tuvo lugar en medio de iniciativas diplomáticas promovidas para detener el enfrentamiento armado iniciado en abril de 2023 entre el Ejército sudanés y las RSF. El texto oficial recalca que Egipto “reitera su apoyo total a la visión del presidente estadounidense, Donald Trump, para lograr seguridad, estabilidad y paz en Sudán, en el marco de la postura de Trump para establecer la paz, evitar un recrudecimiento de los conflictos y resolver estos conflictos en todo el mundo”. Bajo esta postura, El Cairo ubicó la protección de la unidad nacional sudanesa y la conservación de sus recursos como aspectos centrales de su política regional vinculada al país vecino.

En cuanto a las acciones concretas que Egipto está dispuesto a asumir, la administración de Al Sisi reafirmó, en un comunicado difundido en su cuenta oficial de Facebook, un “pleno compromiso de seguir trabajando en el marco del Cuarteto” —compuesto por Estados Unidos, Arabia Saudí, Egipto y Emiratos Árabes Unidos (EAU)— para establecer una tregua con fines humanitarios. Estas labores incluirían la creación de refugios seguros y la habilitación de corredores de ayuda para brindar protección a la población civil, en coordinación con las estructuras estatales sudanesas, según detalló Europa Press.

En el marco de estos acontecimientos y como parte de las acciones diplomáticas, Al Sisi mantuvo un encuentro con Abdelfatá al Burhan, jefe del Ejército y líder del Consejo Soberano de Transición de Sudán. Tal como indicó el portavoz de la presidencia egipcia, Mohamed el Shenaui, la conversación giró en torno a los intentos internacionales y regionales por restablecer la estabilidad y la paz. “El presidente enfatizó la firme postura de Egipto en apoyo a la unidad, soberanía, seguridad y estabilidad de Sudán, afirmando su disposición a realizar todos los esfuerzos posibles en este sentido”, detalló el vocero presidencial de acuerdo con Europa Press.

Durante esa reunión, ambas partes identificaron como prioridad extender el respaldo a la población sudanesa, afectada por una crisis humanitaria severa resultante de la guerra civil en curso. El encuentro se desarrolló durante una gira internacional emprendida por Al Burhan, quien días antes se reunió en Riad con el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán. Según informó Europa Press, Al Burhan manifestó en Arabia Saudita su disposición a trabajar junto al mandatario estadounidense en la implementación de un acuerdo que permita detener la violencia originada en abril de 2023. Previamente, Al Burhan había rechazado en noviembre de ese año una propuesta del Cuarteto relativa a un alto el fuego, manifestando reparos por el rol desempeñado por Emiratos Árabes Unidos, nación a la que acusó de apoyar a las Fuerzas de Apoyo Rápido.

En respuesta a la propuesta impulsada por el gobierno norteamericano, las RSF declararon un alto el fuego unilateral y expresaron públicamente su respaldo al plan. No obstante, posteriores acciones en el estado de Kordofán fueron atribuidas a ataques del Ejército, y las RSF reanudaron operaciones militares de represalia, tal como recogió Europa Press. Hasta el momento, las fuerzas armadas sudanesas se han negado a aceptar el acuerdo, exigiendo la rendición de las RSF y su retirada completa de los territorios ocupados para iniciar eventuales conversaciones de paz.

Según la información difundida por Europa Press, el conflicto en Sudán encontró su origen en la disputa relacionada con la integración de las RSF en el Ejército nacional. Esta discrepancia interrumpió el proceso de transición política que había comenzado tras el derrocamiento del régimen de Omar Hasán al Bashir en 2019, una transición que ya se encontraba debilitada luego del golpe de Estado de 2021 que provocó la caída del entonces primer ministro Abdalá Hamdok. El escenario bélico se caracteriza por la participación de varios actores internacionales, que han aportado recursos y respaldo político a los diferentes bandos enfrentados, lo que ha acentuado las divisiones y la extensión del conflicto.

Europa Press informó que el impacto social y humanitario de la guerra civil en Sudán ha ubicado al país en una de las situaciones de desplazamiento y emergencia más graves a escala mundial. El avance de los combates y ataques ha dejado millones de desplazados internos y refugiados, así como la devastación de infraestructuras esenciales como hospitales y centros de distribución de ayuda que no pueden cubrir las necesidades de la población afectada. Las autoridades sanitarias y agencias humanitarias han alertado, a su vez, sobre la expansión de enfermedades y la falta de recursos básicos para asistir a cientos de miles de personas.

El escenario diplomático regional persiste marcado por desacuerdos sobre el papel de los países mediadores, como indica Europa Press, y en especial por las diferencias respecto a la influencia de Emiratos Árabes Unidos en las RSF. Ante esta complejidad, Egipto mantiene su postura de no legitimar ninguna estructura paralela dentro de Sudán, al mismo tiempo que sostiene su disposición a colaborar en la búsqueda de soluciones de paz que garanticen el respeto a la soberanía y los intereses nacionales de ambas naciones.