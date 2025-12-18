AMP2. París FC-Real Madrid y Atlético-Manchester United, en el 'playoff' de la Champions Femenina

El sorteo también trazó un posible enfrentamiento entre el Real Madrid y el FC Barcelona en los cuartos de final de la Liga de Campeones Femenina 2025-2026, una reedición de la serie disputada en la temporada 2021-2022 que terminó a favor del equipo catalán con un marcador global de 8-3. Según informó Europa Press, este sorteo dejó definido el camino de los equipos españoles en las eliminatorias, en las que ambos buscarán avanzar tras enfrentamientos exigentes frente a rivales conocidos.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, el París FC francés será el próximo adversario del Real Madrid en el 'playoff' que otorga el pase a los cuartos de final. Esta eliminatoria se disputará a doble partido los días 11 y 18 de febrero, con el encuentro de vuelta fijado en el Estadio Alfredo di Stéfano. El Real Madrid llegará a esta instancia tras evitar a rivales como el VfL Wolfsburgo alemán, al que superó por 2-0 semanas atrás, pero con la historia en contra frente al club parisino. Nunca ha conseguido derrotar al París FC en los tres encuentros previos entre ambos; en la fase de grupos de la campaña 2023-2024, cayó por 2-1 y 0-1, y en la actual temporada solo rescató un empate en casa gracias a un gol de Caroline Weir en el minuto 97.

El rendimiento del París FC en la liguilla cerró con ocho puntos y la décima posición, producto de dos victorias, dos empates y dos derrotas. Según recordó Europa Press, el Real Madrid tampoco logró vencer en la reciente fase de liga a este oponente, que se adelantó con un penalti anotado por Lorena Azzaro, antes del tanto salvador de Weir en los compases finales.

En paralelo, el Atlético de Madrid afrontará su 'playoff' ante el Manchester United inglés, que terminó en la sexta posición con 12 puntos y que anteriormente obtuvo tres puntos clave en el Centro Deportivo de Alcalá de Henares gracias a una anotación de la sueca Fridolina Rolfö. Ese partido estuvo marcado por la resistencia de las inglesas, que conservaron el resultado pese a quedarse con una jugadora menos. Ahora, la escuadra rojiblanca deberá definir la eliminatoria como visitante, en territorio británico, con el partido de ida previsto para el 12 de febrero y la vuelta el 19.

Europa Press consignó que el sorteo determinó los horarios y fechas para el desarrollo de todas las eliminatorias de esta fase. El Real Madrid visitará al París FC el 11 de febrero a las 21:00 horas, y el Atlético de Madrid recibirá al Manchester United el 12 de febrero a la misma hora. Los partidos de vuelta tendrán lugar el 18 de febrero en Madrid para las blancas (18:45 horas) y el 19 de febrero en Mánchester para las colchoneras (21:00 horas).

Si ambos equipos madrileños avanzan, podrían protagonizar inéditos reencuentros en las siguientes rondas. El Real Madrid podría verse las caras con el FC Barcelona en un enfrentamiento que volvería a reunir a los dos clubes españoles más laureados en el fútbol femenino, después del enfrentamiento de 2022 que atrajo más de 90.000 espectadores al Camp Nou. Según Europa Press, el Atlético de Madrid, en caso de superar al Manchester United, se encontraría en cuartos frente al Bayern Múnich, conjunto con el que empató en la liguilla anterior.

La organización de la UEFA sorteó también los emparejamientos para los cruces restantes. El OH Leuven de Bélgica enfrentará al Arsenal FC, vigente campeón, con la ida fijada a las 18:45 horas del 11 de febrero y la vuelta a las 21:00 horas del 18 de ese mes. El Wolfsburgo alemán se medirá a la Juventus FC italiana, abriendo la serie el 12 de febrero a las 18:45 y cerrándola el 19 a la misma hora en territorio italiano. Los ganadores de cada una de estas llaves tendrán como recompensa un duelo en cuartos de final ante el Chelsea FC inglés y el Olympique de Lyon francés, respectivamente.

La final del torneo se llevará a cabo en Oslo el 23 de mayo, fecha señalada por Europa Press como el objetivo para los equipos que superen este 'playoff' y avancen en el cuadro. El calendario ya marca posibles duelos españoles en la máxima competición continental de clubes, con la posibilidad de asegurar la presencia de un equipo español en la gran final europea si el Atlético y el Real Madrid logran superar sus desafíos en octavos y cuartos de final.

Hasta el momento, ninguna de las dos escuadras madrileñas ha logrado doblegar en casa a sus rivales para esta ronda, tanto en la presente temporada como en enfrentamientos anteriores de la competición, lo que aumenta la expectativa en torno a ambas eliminatorias. Europa Press especificó que los antecedentes inmediatos muestran una clara igualdad y grandes dificultades para los representantes españoles, quienes afrontarán el reto de revertir esa tendencia negativa y pugnar por el acceso a las etapas decisivas del torneo.