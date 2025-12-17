Xabi Alonso: "El objetivo está cumplido, pero hay que ser más maduros"

El reconocimiento al avance de futbolistas jóvenes dentro del Real Madrid, como David Jiménez y Jorge Cestero, se manifestó tras el encuentro frente al Talavera de la Reina, donde estos jugadores respondieron ante escenarios exigentes durante momentos decisivos. Tal como consignó la agencia EFE, el entrenador Xabi Alonso resaltó el valor de integrar con cautela a los emergentes en situaciones de presión, específicamente en citas relevantes como los octavos de final de la Copa del Rey. Esta valoración de la combinación entre experiencia y juventud se posicionó como eje central en la estrategia deportiva, mientras el cuerpo técnico subrayó la meta de consolidar una madurez colectiva de cara a los siguientes desafíos futbolísticos.

La rueda de prensa posterior a la victoria por 2-3 en el estadio El Prado reflejó el balance autocrítico de Alonso respecto al rendimiento del equipo. El técnico vasco informó a la agencia EFE que la obtención del pase a la siguiente fase copera cubrió el objetivo fundamental, aunque el cierre del partido dejó en evidencia dificultades vinculadas a la falta de regularidad y solidez durante los noventa minutos. “El objetivo era pasar, eso ya lo hemos hecho y por eso sí que me voy satisfecho y me voy contento”, afirmó Alonso, puntualizando que fortalecer la constancia competitiva se mantiene como una prioridad inmediata.

Durante el desarrollo del partido, el gol anotado por Kylian Mbappé en la segunda mitad permitió una ventaja que, según detalló EFE, se vio rápidamente reducida tras el acierto del Talavera, lo cual reavivó la tensión y planteó la necesidad de extremar la concentración en las fases críticas del juego. El entrenador del Real Madrid hizo énfasis en que lograr una madurez superior en la gestión de los ritmos y la toma de decisiones será esencial para el próximo compromiso ante el Sevilla en la Liga.

En palabras de Alonso recogidas por EFE, la clasificación alcanzada representa el cumplimiento de la tarea inicial, aunque el margen para fortalecer la continuidad en el juego sigue siendo un área de mejora. El entrenador subrayó la importancia de sostener la intensidad competitiva y evitar caer en la complacencia pese a ventajas en el marcador, punto que se tornó relevante tras la presión ejercida por el conjunto de Primera RFEF durante los instantes finales, cuando se situó a un gol de igualar y forzar el tiempo suplementario.

“Me lo esperaba. Para ellos es un partido muy especial, para la gente también. El ambiente ha sido muy, muy bueno. El Talavera ha jugado con mucho orgullo. Les felicito también porque han sido un rival de nivel, nos lo ha puesto complicado”, expresó Alonso en declaraciones recogidas por la agencia EFE, resaltando el contexto generado en el estadio por la afición local y el esfuerzo del oponente.

En su análisis del desempeño táctico, el técnico del Real Madrid lamentó no haber ampliado la diferencia antes del entretiempo, considerando que un tercer gol habría cerrado prácticamente el resultado y minimizado los riesgos de un desenlace ajustado. “El tercer gol ha sido clave, muy importante, y por eso ha sido titular y lo hemos mantenido en el campo”, explicó Alonso a EFE, haciendo referencia al rol de Mbappé en asegurar la ventaja.

Además, el entrenador dedicó una valoración al rendimiento de Endrick. Destacó su agilidad, su impacto en espacios reducidos y la relevancia de su actuación individual pese a la falta de continuidad, elogios que, según EFE, se tradujeron en una felicitación pública. Sobre los jóvenes Jiménez y Cestero, Alonso hizo notar la capacidad del primero para alternar posiciones tanto en bandas como en zonas interiores, mientras que en el caso de Cestero puntualizó avances significativos en su proceso formativo dentro del filial Castilla.

Con el próximo enfrentamiento ante el Sevilla en la Liga como único foco antes del parón competitivo, el entrenador insistió en la necesidad de sumar tres puntos y mantener sensaciones positivas, objetivo que, en palabras reportadas por la agencia EFE, forma parte de la pauta inmediata trazada en el vestuario. Alonso remarcó: “Necesitamos los tres puntos con buenas sensaciones. Tenemos ese objetivo y luego pararemos para seguir mejorando todo lo que tenemos que mejorar”.

Además, la gestión de la plantilla —fruto de la combinación entre jugadores del primer equipo y canteranos— figuró como uno de los temas principales en la intervención del técnico, quien, según EFE, mostró el compromiso del cuerpo técnico con acelerar la madurez colectiva y afianzar la autoexigencia interna. El análisis autocrítico incluyó tanto facetas individuales como la dinámica grupal, con énfasis en el aprendizaje competitivo ofrecido por oponentes que elevan el nivel de dificultad y ayudan a consolidar a los talentos jóvenes.

De acuerdo con EFE, superada la eliminatoria en El Prado, el Real Madrid bajo la dirección de Alonso continuará ajustando aspectos detectados como deficientes durante el encuentro y ratificando avances en la incorporación de juveniles al proyecto del primer equipo. El técnico reiteró el enfoque gradual y estructurado, priorizando el equilibrio entre la obtención de resultados inmediatos y el desarrollo sostenido de la plantilla a medio plazo.