VÍDEO: Bruselas anuncia un fondo temporal para proteger a la industria europea del impacto del ajuste del carbono

La Comisión Europea ha decidido activar una cláusula de salvaguardia para el acero y restringirá las importaciones de residuos de aluminio, con el objetivo de fortalecer la estrategia industrial de la Unión Europea. Esta medida acompaña una reforma profunda al Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM), cuyo propósito principal es respaldar a la industria europea frente al impacto de las nuevas regulaciones sobre emisiones y dar respuesta a los desafíos de competitividad en el escenario internacional. Según informó Europa Press, este miércoles se presentó la propuesta de un fondo temporal destinado a los sectores más expuestos, que se alimentará con los ingresos recaudados por el tributo al carbono y se aplicará de manera inmediata para mitigar riesgos en el ecosistema productivo comunitario.

De acuerdo con los detalles difundidos por Europa Press, la Comisión propuso que el fondo mencionado tenga una duración inicial de dos años y llegue a los sectores industriales más afectados por la competencia internacional. Los Estados miembro utilizarán los recursos obtenidos del impuesto fronterizo al carbono para financiar pagos durante los años 2026 y 2027, bajo condiciones consideradas sencillas y sin añadir dosis adicionales de burocracia administrativa a las empresas beneficiadas. El comisario de Clima de la Unión Europea, Wopke Hoekstra, describió esta solución como un "puente sencillo y justo" que permitirá una transición hasta la próxima revisión del régimen europeo de comercio de derechos de emisión.

Hoekstra aclaró que el objetivo de la iniciativa es garantizar que las empresas de la Unión Europea mantengan la capacidad de competir internacionalmente, cumpliendo a la vez con los estándares regulatorios del bloque. El fondo temporal también irá acompañado de incrementos en las "asignaciones gratuitas adicionales", lo que posibilitará que las compañías puedan afrontar la competencia proveniente de mercados externos fuera de la UE.

Tal como detalló Europa Press, la reforma del CBAM integra un paquete más amplio de cambios legislativos, diseñado para afianzar la igualdad de condiciones con productores de terceros países y prevenir el uso de estrategias de evasión. Este proceso requerirá una negociación posterior entre el Parlamento Europeo y el Consejo para su implementación definitiva. Stéphane Séjourné, vicepresidente de la Comisión Europea encargado de Industria, subrayó que la revisión responde a un doble propósito, tanto climático como industrial. Según Séjourné, se trata de unir la meta de descarbonización con la preservación de la competitividad industrial.

La reforma al CBAM ampliará su aplicación y dejará de limitarse a materias primas como el acero o el cemento, incluyendo también a productos transformados tales como cables metálicos, electrodomésticos y componentes industriales; en total, aproximadamente 180 productos adicionales quedarán bajo el ajuste del tributo al carbono, según publicó Europa Press. Las medidas específicas dirigidas a sectores estratégicos prevén tanto la cita cláusula de salvaguardia para el acero, que busca blindar la producción comunitaria, como la futura limitación a las importaciones de residuos de aluminio, programada para entrar en vigor a partir de la primavera de 2026.

Entre las novedades incorporadas, destaca la introducción del principio de equivalencia en los impuestos y precios del carbono, junto al establecimiento de una cláusula para posibles mecanismos de facilitación comercial. Según adelantó Europa Press, esto contempla negociaciones para el reconocimiento mutuo de organismos de acreditación y deducciones fiscales por pagos de carbono ya efectuados en terceros países, con la intención de evitar dobles cargas impositivas a los importadores.

A nivel técnico, el ajuste del CBAM se simplificará respecto a las importaciones de electricidad: el cálculo dejará de basarse en el modelo de producción marginal y se empleará en adelante el promedio de emisiones en las redes eléctricas, buscando incentivar una mayor descarbonización del sistema eléctrico. El medio también reportó que la Comisión Europea implementará valores obligatorios por país, como respuesta a la preocupación por posibles lagunas y formas de elusión en el mecanismo, reforzando de esta forma los controles para combatir el fraude y la evasión en gran escala.

En declaraciones recogidas por Europa Press, Wopke Hoekstra enfatizó que la Comisión facilitará el comercio bajo el CBAM, pero sin permitir que se generen espacios susceptibles al fraude o la evasión fiscal. El comisario anunció que el organismo actuará cuando se detecten indicios de irregularidad o conducta ilícita, movilizando herramientas legales para preservar el funcionamiento equitativo y transparente del mercado único.

Este conjunto de reformas y medidas temporales tan solo constituye un paso dentro del proceso de revisión y perfeccionamiento de las regulaciones europeas orientadas a la reducción de las emisiones de carbono, el fortalecimiento de la competitividad empresarial y la defensa frente a prácticas desleales en el comercio internacional. Las partes implicadas continúan las negociaciones que definirán los detalles finales del nuevo marco para el mercado comunitario.