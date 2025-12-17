Agencias

Venezuela rechaza la "amenaza temeraria" de EEUU y adelanta que denunciará al país ante la ONU

El Gobierno de Venezuela ha denunciado este martes la "amenaza temeraria y grave" vertida por Estados Unidos, horas después de que el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, haya ordenado el bloqueo de todos los petroleros que entren y salgan del país latinoamericano y haya amenazado con incrementar sus hostilidades si Caracas no entrega "el petróleo robado".

"El presidente de Estados Unidos, violando el Derecho Internacional, el libre comercio y la libre navegabilidad, ha lanzado una amenaza temeraria y grave contra la República Bolivariana de Venezuela", ha señalado Caracas en un comunicado difundido por la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, a través de Telegram, donde ha tildado de "grotescas" las palabras de Trump.

El Ejecutivo de Nicolás Maduro ha acusado a su homólogo estadounidense de pretender "robar las riquezas" de Venezuela al ordenar el bloqueo contra los buques de crudo, un extremo que ha descrito como "absolutamente irracional". El mandatario "asume que el petróleo, tierras y riquezas mineras de Venezuela son de su propiedad y (que) en consecuencia, Venezuela debe entregarle todas sus riquezas de inmediato", ha advertido, aludiendo a lo que ha denunciado como una "expresión intervencionista y colonialista" de Trump en Truth Social.

"Su verdadera intención (...) fue siempre apropiarse del petróleo, las tierras y minerales del país a través de gigantescas campañas de mentiras y manipulaciones. Venezuela jamás volverá a ser colonia de imperio ni de poder extranjero alguno", ha asegurado, antes de hacer un llamamiento a la comunidad internacional para que rechace por "todos los medios esta extravagante amenaza que desvela una vez más las intenciones de Trump".

Caracas ha anunciado en la misma nota que "procederá, en estricto apego a la Carta de la ONU, a ejercer plenamente su libertad, jurisdicción y soberanía por encima de estas amenazas guerreristas" y que ha ordenado a su embajador ante Naciones Unidas denunciar, "de inmediato, esta grave violación del Derecho Internacional contra Venezuela".

Esta protesta llega después de que el mandatario estadounidense haya ordenado bloquear los petroleros sancionados con salida y destino a Venezuela, alegando "el robo de nuestros activos y (...) el terrorismo, el tráfico de drogas y el tráfico de personas".

Trump, que ha declarado organización terrorista al "régimen" de Maduro, ha asegurado que Venezuela está "completamente rodeada de la mayor Armada jamás reunida en la historia" del continente y que esta situación "solo irá a más". "El impacto que supondrá para ellos será algo nunca visto, hasta que devuelvan a Estados Unidos todo el petróleo, las tierras y otros activos que nos robaron anteriormente", ha prometido.

