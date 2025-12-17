OnePlus 15R llega con Snapdragon 8 Gen 5, batería de 7.400 mAh y capacidades para impulsar los juegos móviles

El OnePlus 15R incorpora una batería de 7.400 mAh, la mayor hasta ahora entre los dispositivos de la compañía, y está fabricada con tecnología Silicon NanoStack desarrollada por la propia marca. Según informó Europa Press, este nuevo modelo incluye la posibilidad de cargar completamente la batería en 60 minutos con una potencia de 80 W, y la empresa garantiza que, tras cuatro años de uso, la batería mantendrá por lo menos el 80 por ciento de su capacidad.

El dispositivo representa la apuesta de OnePlus por acercar características propias de la gama premium a una franja de precio más ajustada, detalló Europa Press. El equipo destaca por incorporar el procesador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 y se convierte en el primer teléfono del mercado en incluir este chip, lo que implica un incremento del 36 por ciento en el rendimiento de la CPU en comparación con la generación previa y una mejora del 46 por ciento en las funciones de inteligencia artificial, según publicó el citado medio.

Entre los aspectos técnicos, el OnePlus 15R presenta una memoria RAM LPDDR5X Ultra de 12 GB y almacenamiento UFS 4.1 con dos versiones disponibles: 256 GB y 512 GB. El equipo mantiene la línea de diseño del buque insignia de la marca, con esquinas redondeadas y bordes rectos de 8,30 mm de grosor. De acuerdo con Europa Press, el teléfono se encuentra a la venta en colores verde y negro, presenta un acabado trasero de cristal mate y bordes de aluminio, y cuenta con un módulo de cámaras trasero de forma rectangular, también en aluminio.

Entre los elementos que completan la experiencia del usuario destaca la pantalla AMOLED de 6,83 pulgadas con resolución 1,5K. El dispositivo alcanza un brillo máximo de 1.800 nits y soporta una tasa de refresco de 165 Hz, especialmente orientada a sesiones de juegos móviles. Europa Press consignó que la pantalla puede reducir automáticamente la frecuencia a 60 Hz para optimizar el consumo cuando no se requiere alto rendimiento energético. El terminal incorpora protección ocular certificada y emplea cristal Corning Gorilla Glass 7i. Además, dispone de sensor ultrasónico de huellas y un chip táctil que eleva la frecuencia de muestreo táctil hasta los 3.200 Hz.

En el apartado fotográfico, el OnePlus 15R integra un sensor Sony IMX906 de 50 megapíxeles, acompañado por un ultra gran angular de 8 megapíxeles. La cámara frontal alcanza los 32 megapíxeles. Europa Press detalló que el software fotográfico está basado en el algoritmo DetailMax Engine e incorpora modos dedicados como Ultra Clear, que duplica la resolución de las fotografías, Clear Burst, que aplica doble exposición para minimizar el desenfoque, y Clear Night, diseñado para capturas nocturnas. Además, el dispositivo graba video en 4K a 120 cuadros por segundo y permite fotografía subacuática gracias a sus certificaciones IP66, IP68, IP69 e IP69K, que le otorgan resistencia ante polvo y líquidos.

Otra de las novedades del OnePlus 15R es la integración del sistema operativo OxygenOS 16, presentado en octubre, que suma varias funciones potenciadas por inteligencia artificial. Entre las herramientas que acompañan el uso cotidiano se encuentra Plus Mind, pensada para ayudar a los usuarios a recordar información vista en notificaciones, redes sociales o páginas web y que se activa mediante un gesto de tres dedos o una tecla física específica. También puede organizar eventos en el calendario y consultar datos recopilados. Europa Press explicó que la alianza entre OnePlus y Google se mantiene, y que el asistente Gemini, desarrollado por Google, se encuentra completamente integrado al equipo para ofrecer búsquedas y gestión personalizada de la información almacenada a través de Plus Mind y mediante acceso a internet en tiempo real.

El sistema operativo suma, según Europa Press, otras funciones como AI Writter para redactar o resumir textos, AI Recorder para transcribir reuniones o conversaciones en tiempo real, y AI Portrait Glow destinado al embellecimiento y optimización de retratos fotográficos.

El terminal está disponible en preventa y podrá adquirirse desde el 24 de diciembre, según anunció Europa Press. Las versiones del OnePlus 15R se comercializan por 729 euros (12 GB + 256 GB) y 829 euros (12 GB + 512 GB), ampliando así la oferta de la marca para quienes buscan rendimiento avanzado, capacidades eficientes y una experiencia tecnológica propia de la gama más alta, pero dentro de un rango de precios más competitivo.