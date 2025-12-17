Las obras de La Argentinita, Zuloaga, Blas Cabrera o Gómez Ulla, pasarán a ser de dominio público en 2026

El catálogo de la Biblioteca Nacional de España para el año 2026 incorporará un total de 154 autores españoles fallecidos en 1945, cuyas obras pasarán a ser de dominio público tras cumplirse 80 años desde su fallecimiento. Según informó la Biblioteca Nacional de España a través de su página web, estos trabajos quedarán exentos de la protección por derechos de autor y podrán copiarse, distribuirse, adaptarse, interpretarse y exponerse públicamente sin coste, siempre que se respete la atribución al creador o creadora original.

De acuerdo con la información publicada por el organismo, destacan figuras representativas de la literatura, ciencia, música, pintura y artes escénicas. Entre los nombres que pasan al dominio público figuran Encarnación López Júlvez, conocida profesionalmente como La Argentinita, quien fue fundamental para el desarrollo de la danza española y la popularización de la música de compositores nacionales como Falla, Turina, Albéniz y Granados. La Argentinita, junto a su hermana Pilar López Júlvez y Federico García Lorca, formó la compañía "Bailes Españoles de La Argentinita" y en 1931 registró cinco discos con canciones populares adaptadas por Lorca, quien también la acompañó al piano.

El pintor Ignacio Zuloaga aparece igualmente en este listado. Según detalló la Biblioteca Nacional de España, Zuloaga ocupó una posición central dentro de la Generación del 98, con influencias de artistas como El Greco y Goya, y desarrolló una trayectoria notable a finales del siglo XIX y comienzos del XX. Otro nombre vinculado a las artes plásticas es José Gutiérrez Solana, cuya labor como pintor, grabador y escritor se caracterizó por plasmar una visión cruda de la realidad social de su tiempo. En este año, la obra de José Cabrero y Mons también pasa a ser de dominio público; este artista, menos conocido, formó parte del círculo retratado en "La tertulia del Café de Pombo", cuadro emblemático de Gutiérrez Solana.

Junto a ellos, figuran otros artistas de relevancia como Manolo Hugué, José María Sert, así como distintas personalidades asociadas a la música y la cultura española del periodo.

El listado elaborado por la Biblioteca Nacional de España incluye únicamente cinco mujeres: María de la Concepción Alfaya, reconocida por su labor como escritora, maestra, historiadora, etnógrafa y política; Encarnación López Júlvez; Leonor Canalejas (bajo el seudónimo Isidora Sevillano); Elena Jordi, considerada pionera del cine en España por su dirección de la película "Thais"; y Beata María Pilar Izquierdo, fundadora de la congregación de la Obra Misionera de Jesús y María.

Entre los científicos seleccionados figuran Telésforo de Aranzadi, doctor en Farmacia y Ciencias Naturales, catedrático de Mineralogía y Zoología; Odón de Buen, que destacó como oceanógrafo, botánico y director del Instituto General de Oceanografía; Blas Cabrera, físico relevante en la difusión y desarrollo de las teorías científicas contemporáneas, rector de la Universidad Central de Madrid y conocido por su vinculación con Albert Einstein. Otros autores como José Castillejo, Gustavo Gili, Joaquín Gimeno, Mariano Gómez Ulla, Antonio Graíño, Joaquin Larregla, Juan Millé y Antonio de Zayas también integran esta relación de trabajos que quedarán abiertos al uso público.

El medio detalló que, a partir de enero de 2026, todas estas obras estarán accesibles en la plataforma BNE Digital en formato descargable y sin restricciones para consulta o uso gratuito, dado que ninguna de ellas cuenta con coautores vivos ni colaboraciones con otras personas cuyos derechos pudieran interferir en el acceso. El criterio utilizado para configurar el listado se basa en la legislación vigente, que establece que las obras pasan a dominio público tras 80 años del fallecimiento del autor o autora, permitiendo su uso y reproducción sin limitaciones, siempre y cuando se mantenga el debido reconocimiento. A través de este proceso, la Biblioteca Nacional de España busca facilitar el acceso, la difusión y la preservación del patrimonio cultural y científico nacional.

De acuerdo con la información publicada por la Biblioteca Nacional, la lista de los autores fallecidos en 1945 y cuyas obras estarán, en 2026, disponibles sin restricciones, presenta una amplia variedad de perfiles: científicos, médicos, pintores, músicos, maestras, novelistas, actrices, bailarinas, historiadoras, editores, periodistas, poetas, docentes y religiosas. El objetivo de esta divulgación es visibilizar la riqueza de las contribuciones culturales y científicas nacionales, en consonancia con el valor patrimonial del fondo documental custodiado por la institución.