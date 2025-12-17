La UEFA sanciona al Maccabi Tel Aviv por cánticos discriminatorios de sus aficionados

Las restricciones a la venta de entradas para los seguidores del Maccabi Tel Aviv en partidos fuera de casa permanecerán vigentes durante un periodo de prueba de dos años, medida que podría hacerse efectiva de inmediato ante un nuevo episodio similar. La UEFA justificó la sanción dentro de su política preventiva frente a la discriminación en recintos deportivos, tras verificar la repetición de cánticos hostiles. Según consignó el medio, la entidad disciplinaria europea impuso al club israelí una multa económica de 20.000 euros y limitó el número de localidades para su afición visitante, luego de corroborar la gravedad de los hechos durante encuentros disputados fuera de Israel, incluida la visita al Stuttgart el pasado 11 de diciembre, donde se identificó la entonación de la llamada “Canción de la violación”.

De acuerdo con lo informado por el medio, el Órgano de Control, Ética y Disciplina de la UEFA sustentó su decisión en los testimonios de agentes presentes en el estadio alemán y en informes sobre otros partidos precedentes donde los mismos cánticos aparecieron. El análisis disciplinario subrayó el carácter reiterado de las incidencias, presentes no solo en la ciudad mencionada sino también en otros escenarios europeos, y consideró que la conducta descrita vulnera las normas que rigen la convivencia en las competiciones continentales. En sus argumentos, la organización remarcó que los casos documentados no fueron actos aislados, sino patrones de comportamiento problemático dentro de la afición visitante.

La investigación y las medidas posteriores reflejan la política de la UEFA frente a expresiones de violencia y discriminación, según reportaron fuentes consultadas por el medio. Estas regulaciones buscan evitar la normalización de manifestaciones hostiles dentro de los estadios, tras evaluarse antecedentes recientes de situaciones de tensión que incluyeron agresiones verbales dirigidas a otros colectivos. Tanto en encuentros del Maccabi Tel Aviv como en eventos ajenos a esa institución, se han reportado incidentes con cánticos discriminatorios, algunos de ellos documentados en partidos ante rivales históricos como el Hapoel Tel Aviv.

Las consecuencias disciplinarias para el club israelí no se limitaron a los torneos europeos. Según informó el medio, el 6 de noviembre las autoridades británicas prohibieron el ingreso de hinchas del Maccabi Tel Aviv a Inglaterra para el partido frente al Aston Villa en la Liga Europa. Esta medida, tomada tras una consulta entre el Grupo Asesor de Seguridad Local y la Policía de West Midlands, respondió a preocupaciones sobre episodios anteriores y a la valoración de riesgos asociados a la presencia del público visitante. La decisión generó reacciones en el ámbito político del Reino Unido.

El entonces primer ministro, Keir Starmer, calificó la decisión restrictiva como “equivocada”, exponiéndola ante la atención pública nacional y abriendo el debate en la Cámara de los Comunes. Lisa Nandy, responsable de la Secretaría de Cultura, solicitó una revisión de la postura policial y enfatizó la necesidad de mantener un criterio proporcional y equilibrado al gestionar la seguridad en eventos internacionales. A su vez, la Comisión de Asuntos de Interior del Parlamento británico convocó a responsables de la policía, miembros del grupo asesor y la unidad antidisturbios especializada en fútbol para clarificar los parámetros utilizados en la toma de decisiones y evaluar si correspondía mantener limitaciones de ese tipo.

Las gestiones parlamentarias evidenciaron la relación entre decisiones administrativas en materia de orden público y el impacto político que puede tener una restricción aplicada a una hinchada extranjera. Según detalló el medio, el caso recibió seguimiento institucional con la petición de informes sobre la proporcionalidad y los efectos colaterales de esas restricciones para el fútbol europeo.

Estos antecedentes, según reseñó el medio, ilustran la complejidad de garantizar la seguridad en partidos con riesgo de incidentes, la interacción entre autoridades locales y organismos internacionales, y el papel de las federaciones en definir los límites de tolerancia ante conductas de los aficionados. La UEFA, según repitió el medio, considera estratégico fijar criterios uniformes sobre el comportamiento permitido en partidos continentales y establecer sanciones con carácter disuasivo, resaltando la corresponsabilidad de clubes y seguidores.

El aviso adjunto a la decisión disciplinaria advierte que cualquier reincidencia durante el periodo de prueba motivará la puesta en práctica automática de la suspensión en la venta de boletos para seguidores israelíes en partidos como visitantes. La organización mostró así su intención de reforzar el control y la vigilancia sobre escenarios atribuibles a la discriminación en el deporte y de afianzar su mensaje ético a través de sanciones y restricciones condicionadas.

Según publicó el medio, la estrategia de la UEFA no solo intenta corregir episodios individuales, sino instaurar pautas claras que funcionen como referencia para todos los clubes y aficiones que participan en sus competiciones. El caso del Maccabi Tel Aviv, en opinión de expertos citados por el medio, configura un precedente que ilustra el dilema persistente entre el derecho a la movilidad de las hinchadas, la obligación de prevenir actos hostiles y la necesidad de responder ante vulneraciones reiteradas de las reglas.

El seguimiento de la situación en el club israelí permitió constatar, según documentó el medio, cómo la construcción de políticas de convivencia y seguridad en el fútbol europeo implica la cooperación de organismos públicos, entidades privadas y autoridades disciplinarias, así como una revisión constante de sus efectos más allá del campo de juego. Las acciones del órgano regulador europeo pusieron de relieve la dificultad de gestionar la convivencia en espectáculos multitudinarios y el desafío de mantener normas eficaces que respondan a las demandas de pluralidad y respeto en escenarios internacionales de alta tensión, especialmente ante la recurrencia de antecedentes disciplinarios como los del Maccabi Tel Aviv.