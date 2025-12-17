Agencias

La Policía identifica como ultras a los 57 detenidos por la pelea previa al partido Granada-Cádiz

Una operación coordinada por la Policía Nacional en cinco ciudades resultó en el arresto de 57 integrantes de grupos violentos relacionados con enfrentamientos previos al duelo Granada-Cádiz, todos bajo investigación judicial por cargos de desórdenes públicos y riña tumultuaria

Durante las pesquisas que siguieron a los altercados previos al partido entre Granada CF y Cádiz CF, agentes identificaron a varios sospechosos tras revisar grabaciones de cámaras de seguridad y analizar imágenes filtradas en redes sociales. Todas las personas arrestadas forman parte de grupos considerados ultras y se vinculan a distintos clubes de fútbol locales. De acuerdo con la información publicada por Europa Press, los arrestos alcanzaron a un total de 57 individuos en Granada, Cádiz, Málaga, Burgos y Cartagena, señalados por su presunta implicación en una pelea multitudinaria registrada antes del encuentro deportivo en el estadio Nuevo Los Cármenes.

Según detalló Europa Press, la intervención se llevó a cabo a partir de una investigación coordinada por la Policía Nacional a través de sus Brigadas Provinciales de Información de Granada, Cádiz, Málaga, Burgos y Murcia, en colaboración con la Brigada Local de Información de Cartagena, bajo la dirección de la Comisaría General de Información y el apoyo de la Oficina Nacional de Deportes (OND). El operativo, impulsado tras los disturbios ocurridos el 25 de octubre, culminó en detenciones desarrolladas durante la semana pasada en diferentes puntos del país.

La reyerta se desencadenó cuando miembros radicales del grupo Curva Sur, junto con aficionados identificados como parte del Frente Bokerón, se congregaron en una cafetería próxima al estadio aguardando la llegada de seguidores rivales. Al presentarse en el lugar representantes de las Brigadas Amarillas, otro grupo ultra, se produjo un enfrentamiento donde los contendientes se agredieron entre sí utilizando botellas, mobiliario del entorno y objetos contundentes.

Ante la violencia de la situación, la Policía Nacional intervino para frenar los disturbios. Según consignó Europa Press, los agentes confiscaron durante la operación diferentes tipos de armas y objetos peligrosos, incluyendo tubos de PVC, una navaja, un puño americano, un doble anillo, varios palos y un artefacto pirotécnico denominado ‘Big Craze Balle’. El hallazgo de estos elementos acompañó la actuación policial destinada a neutralizar los episodios de violencia asociados al evento deportivo.

La investigación judicial avanza bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 6 de Granada, que mantiene abiertas las diligencias sin descartar nuevas detenciones en función de la evolución del proceso. Así lo reportó Europa Press, que también especificó que todos los arrestados se encuentran actualmente en libertad a la espera de ser citados por el juez instructor del caso.

Todos los detenidos están siendo investigados por delitos de desórdenes públicos y por su participación en una riña multitudinaria. Europa Press precisó que algunos de los implicados pudieron ser localizados en el mismo lugar de los hechos tras la intervención policial, mientras que otros fueron identificados posteriormente a través del material audiovisual recogido en cámaras de seguridad y difundido mediante redes sociales. La colaboración entre distintas unidades policiales y el uso de recursos tecnológicos permitieron rastrear y ubicar a los participantes en los hechos violentos ocurridos en el marco del encuentro correspondiente a LaLiga Hypermotion.

Los 57 detenidos provienen de diferentes ciudades donde se asentaron los grupos ultras involucrados, todos ellos asociados a colectivos radicales ligados a equipos de fútbol de Granada, Cádiz, Málaga, Burgos y Cartagena. Según informó Europa Press, el despliegue de la Policía Nacional consiguió actuar de forma simultánea en varias localizaciones, dentro de una estrategia coordinada para responder tanto a la violencia previa al partido como a las posibles repercusiones de este tipo de acciones en eventos deportivos futuros.

La magnitud de la reyerta y la coordinación entre los implicados pusieron de manifiesto la existencia de conexiones entre diferentes grupos radicales del fútbol español. El uso de elementos peligrosos y la violencia desplegada en la pelea generaron preocupación en las autoridades, que a través de este operativo buscan afianzar el control y la prevención de incidentes de similares características en encuentros deportivos posteriores. Las actuaciones judiciales y policiales continúan abiertas, con la posibilidad de que surjan más arrestos en función de nuevas identificaciones o pruebas que puedan incorporarse a la causa.

