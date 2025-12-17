La Eurocámara defiende la eliminación de las fronteras internas de la UE para mover tropas y material militar

Las demoras en la modernización de nodos críticos como puentes, túneles y centros logísticos afectan significativamente tanto la movilidad como la seguridad en el espacio europeo, de acuerdo con un reciente informe del Parlamento Europeo citado por la prensa especializada. El documento advierte que estas dificultades para el transporte de tropas y equipos estratégicos suponen un riesgo directo para la capacidad de la Unión Europea de responder ante emergencias militares. Según el informe, publicado por el Parlamento Europeo y replicado por varios medios, existen más de 500 puntos críticos en la red de transporte del continente que requieren intervención urgente para garantizar un flujo eficiente de recursos y personal durante situaciones de crisis o amenazas externas.

El Parlamento Europeo destacó que la movilidad militar ágil a través de la región sólo será posible si se completan de manera oportuna las mejoras previstas en las infraestructuras clave y si se eliminan los obstáculos burocráticos que retrasan la obtención de permisos y autorizaciones. Según se consignó en el informe, el pleno del Parlamento adoptó una resolución en la que se solicita a los Estados miembros y a la Comisión Europea incrementar los esfuerzos e inversiones en aquellas infraestructuras consideradas esenciales para el despliegue de fuerzas armadas y equipos pesados en todo el territorio de la Unión. Esta resolución fija una cifra presupuestaria mínima de 100.000 millones de euros para ejecutar las mejoras, poniendo especial énfasis en cuatro corredores logísticos prioritarios a nivel comunitario.

De acuerdo con el Parlamento Europeo, uno de los principales elementos de la resolución es el respaldo expreso a la propuesta de la Comisión de suprimir restricciones en los pasos fronterizos internos de la UE mediante un llamado “Schengen militar”. El objetivo es facilitar el tránsito de personal y material militar, evitando retrasos significativos ocasionados por controles administrativos, aduaneros o legales. La prensa europea recogió que los eurodiputados incluyeron en el texto la necesidad de establecer una ventanilla única para centralizar los trámites requeridos, mecanismo que permitiría simplificar y acelerar el proceso de aprobación para movimientos internacionales de recursos defensivos dentro del bloque.

Tal como detalla el informe difundido por el Parlamento Europeo, los obstáculos a la movilidad no se limitan exclusivamente a asuntos financieros. Los procedimientos administrativos continúan ralentizando el traslado de tropa y equipo, incluso cuando la situación demanda una respuesta rápida. El texto subraya que las autorizaciones para el transporte de armamento y material pueden sufrir demoras superiores a un mes en algunos casos, dilaciones que resultan especialmente problemáticas durante una emergencia militar. El Parlamento Europeo insistió en la necesidad de mecanismos ágiles para solventar estos problemas, lo que motivó la inclusión de la ventanilla única y la petición de eliminar cargas administrativas innecesarias.

En los debates, los eurodiputados remarcaron que la supervivencia de la capacidad de disuasión de la UE depende de la eliminación inmediata de cuellos de botella en el sistema de transporte y de la modernización de los elementos físicos y logísticos que conforman la red viaria y ferroviaria europea. El medio detalló que la resolución aprobada pide evitar tanto recortes presupuestarios como demoras políticas que puedan afectar el plan de infraestructuras. El documento señala que los más de 17.000 millones de euros previstos para el siguiente ciclo presupuestario no son suficientes para cubrir las necesidades detectadas, recomendando aumentar la escala y el alcance de la financiación asignada.

Según reportó el Parlamento Europeo, los legisladores también pusieron el foco en la relación directa entre la inversión en corredores prioritarios y la reducción de vulnerabilidades defensivas. La preservación de un flujo logístico permanente y seguro en estos corredores es, a juicio de la Eurocámara, esencial para evitar puntos débiles que puedan ser aprovechados durante un conflicto. Los eurodiputados consideran que la seguridad continental solo puede garantizarse mediante el acceso libre de restricciones a la infraestructura crítica y la colaboración permanente entre los diferentes niveles de gobierno.

La resolución parlamentaria aborda de forma explícita la necesidad de erradicar cualquier barrera arancelaria, aduanera o legal que pueda limitar el tránsito de recursos defensivos, subrayando que esto permitirá fortalecer la capacidad de respuesta y la flexibilidad operativa de las fuerzas europeas. El Parlamento Europeo manifestó que el éxito de operaciones militares conjuntas depende en gran medida de la reducción del tiempo requerido para la obtención de permisos y de la agilidad con que se gestionan los traslados en todo el espacio comunitario.

Durante su intervención oficial, los eurodiputados enfatizaron que ni la Comisión Europea ni los Estados miembros deben posponer inversiones ni reducir la velocidad de los trabajos de modernización de infraestructuras. La competitividad y la capacidad defensiva de la Unión, según remarcaron, estaría en juego si se permite que continúen los retrasos actuales. También recordaron que las prioridades de seguridad y movilidad fijadas desde Bruselas requieren un compromiso presupuestario y político sostenido, en línea con la voluntad expresada por las instituciones comunitarias.

El documento aprobado, replicado ampliamente por la prensa europea, concluye que la implementación de procedimientos administrativos ágiles, junto con la supresión de trabas legales e inversiones suficientes, constituye la base para garantizar un flujo militar seguro por toda la red de transporte estratégica. La resolución deja patente que el mantenimiento y la mejora constante de estas infraestructuras tendrán un impacto directo sobre la capacidad de respuesta y defensa de la Unión Europea, especialmente ante amenazas potenciales externas o emergencias militares.