Investigadores del ICFO de Barcelona generan "el pulso de luz más corto jamás creado"

Investigadores del Instituto de Ciencias Fotónicas de Castelldefels (Barcelona) han generado "el pulso de luz más corto jamás creado", un pulso de rayos X de 19,2 attosegundos.

Se trata del destello de luz más rápido, incluso más veloz que la unidad atómica de tiempo (24,2 attosegundos), que corresponde al tiempo que tarda un electrón en completar una órbita alrededor del átomo de hidrógeno, informa el ICFO en un comunicado de este miércoles.

El récord, publicado en la revista 'Ultrafast Science', permite capturar cómo se comporta e interactúa la materia a escalas atómicas y subatómicas con una resolución temporal "sin precedentes".

Los destellos de luz en el rango espectral de rayos X blandos permiten reconocer los elementos atómicos según su 'huella' identificatoria, lo que permite a los científicas rastrear cómo los electrones se reorganizan alrededor de átomos específicos durante reacciones o transiciones de fase.

Generar un pulso aislado tan corto requirió innovaciones en la generación de altos armónicos, ingeniería de láseres y metrología de attosegundos.

El investigador del ICFO y coautor del estudio, Jens Biegert, ha explicado que esta nueva capacidad allana el camino "a avances en física, química, biología y ciencia cuántica, permitiendo la observación directa de procesos que impulsan la fotovoltaica, la catálisis, los materiales correlacionados y los dispositivos cuánticos emergentes".

