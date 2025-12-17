Gran autonomía y seguimiento avanzado de la salud con el reloj OnePlus Watch Lite

La pantalla del nuevo reloj inteligente de OnePlus se caracteriza por ofrecer una alta visibilidad, alcanzando picos de hasta 3.000 nits, lo que facilita la utilización del dispositivo en exteriores, aun bajo la luz directa del sol. Este aspecto, junto a la aplicación de tecnologías como Aqua touch para el reconocimiento de gestos incluso si la superficie se encuentra mojada, conforman parte del enfoque de la marca hacia la funcionalidad en diversos entornos. Según informó Europa Press, el dispositivo, denominado OnePlus Watch Lite, ha sido presentado con la intención de trasladar las particularidades del eslogan de la compañía, "Never Settle", al entorno de los dispositivos vestibles.

El medio Europa Press detalló que el OnePlus Watch Lite apunta a la comodidad y ligereza, atributos evidenciados en su diseño: el dispositivo posee un cuerpo de solo 8,9 mm de grosor sin incluir el sensor y un peso de 35,1 gramos. Su carcasa de acero inoxidable está disponible en versiones color plata o negro, junto a correas de fluoroelastómero en tonos beis o negro. La pantalla, de formato circular y 1,46 pulgadas, utiliza tecnología AMOLED, lo que contribuye a la calidad visual tanto en interiores como al aire libre.

El apartado energético constituye otro punto relevante según Europa Press, ya que la autonomía prometida alcanza hasta diez días de uso continuado. La batería integrada ofrece una capacidad de 330 mAh y soporte para carga rápida: con 10 minutos de conexión a la corriente, el reloj puede soportar un día de uso completo, mientras que la carga al 80% se realiza en menos de 60 minutos y la recarga total en aproximadamente hora y media.

En el ámbito de la conectividad, el OnePlus Watch Lite ofrece soporte para la vinculación con dos teléfonos inteligentes simultáneamente, y no restringe su compatibilidad según el sistema operativo, por lo que tanto usuarios de iOS como de Android pueden emplearlo. También integra tecnología NFC para el uso de pagos electrónicos.

En el área de salud, el dispositivo introduce una aplicación ECG2 de nivel avanzado, que permite obtener mediciones detalladas de parámetros cardíacos. El análisis del sueño también se aborda a través de una función que entrega reportes con métricas y gráficas, lo que contribuye a visualizar la calidad del descanso y el estado general de salud mental, tal como detalló Europa Press. A esto se suma una función de revisión rápida de bienestar, que en solo 60 segundos presenta un resumen gráfico del estado de salud del usuario, incluyendo parámetros cardíacos, sueño y datos sobre bienestar emocional.

El reloj incluye herramientas específicas para el seguimiento de la actividad física con más de 100 modos de entrenamiento diferentes y 12 modos de deporte profesionales, abarcando disciplinas como carrera, bádminton, ciclismo y natación. Cuenta además con entrenador de carrera con métricas orientadas a mantener ritmos e intensidad, así como detección automática del umbral de lactato para evaluar el rendimiento de los usuarios. Un GPS de doble banda (L1/L5) posibilita un monitoreo más preciso de la ubicación durante las actividades deportivas y de ejercicio, de acuerdo con Europa Press.

La función Mind and Body proporciona información diaria sobre el estado anímico y el bienestar físico, incorporando los datos recolectados durante cada jornada en un informe personalizado. Todas estas características se gestionan mediante el sistema operativo OxygenOS Watch 7.1, basado en la experiencia previa de la marca en otros ecosistemas de software.

Europa Press informó que el OnePlus Watch Lite ya se encuentra disponible para reserva en el mercado europeo a un precio de 179 euros y comenzará su venta a partir del 24 de diciembre.