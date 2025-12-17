Fondo de Impacto Social invertirá 7,6 millones en 90 viviendas para alquiler asequible a personas vulnerables en 9 CC.AA

El Comité Interministerial Técnico de Inversiones del Fondo de Impacto Social (CITI) ha confirmado este miércoles su decisión de apoyar tres operaciones dedicadas a la vivienda de impacto social con una inversión conjunta de más de 11 millones de euros, enfocadas en la adquisición de 90 viviendas para dar cobertura a personas y familias en situación de vulnerabilidad en nueve comunidades autónomas. Este paso forma parte de las iniciativas trazadas desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, según detalló el propio ministerio.

De acuerdo con la información divulgada por el Ministerio de Inclusión, el Fondo de Impacto Social (FIS), vinculado a esta cartera, destinará 7,6 millones de euros en recursos públicos para adquirir un total de 90 inmuebles destinados al alquiler a precios asequibles, especialmente dirigidos a colectivos que experimentan dificultades para acceder al mercado de la vivienda. La apuesta central se canaliza a través de dos entidades: la asociación Provivienda y la socimi social Primero H.

Según consignó el ministerio, Provivienda recibirá 5,9 millones de euros para la adquisición de 53 viviendas distribuidas en Canarias, Castilla-La Mancha, Andalucía, Asturias, Extremadura, Galicia, Madrid y Cataluña. Provivienda, organización con casi cuatro décadas de trabajo en el ámbito de la inclusión residencial, cumplirá además una función de acompañamiento y formación dirigida a sus arrendatarios. Entre los beneficiarios se encuentran desde personas sin hogar crónicas que enfrentan, además, problemáticas relacionadas con las adicciones, salud mental o discapacidad, hasta familias con ingresos reducidos residentes en zonas donde la tensión de acceso a la vivienda es más elevada. El apoyo proporcionado abarca orientación que facilita la transición hacia una mayor autonomía residencial conforme mejoran las condiciones socioeconómicas de los usuarios.

Por su parte, la socimi Primero H accederá a una financiación de 1,7 millones de euros, que será destinada a la compra de 10 nuevos inmuebles. La meta de Primero H es ampliar el acceso a viviendas asequibles para personas que afrontan situaciones de exclusión residencial u otras formas graves de vulnerabilidad, afrontando el reto del sinhogarismo que, según el Ministerio de Inclusión, repercute en más de 37.000 personas en el país. Primero H desarrolla su trabajo en Madrid y Palma de Mallorca, y prevé expandirse a ciudades como Valencia, Barcelona, Avilés y A Coruña. Esta entidad apuesta por el modelo ‘Housing First’, que promueve la adquisición y rehabilitación de vivienda dispersa en entornos urbanos para destinarla al alquiler social, con precios que se sitúan aproximadamente un 40% por debajo de los valores del mercado. La gestión de estas viviendas contempla la colaboración con entidades sociales orientadas a atender a personas sin hogar, afectados de problemas de salud mental, discapacidad, menores y personas mayores.

Tal como reportó el Ministerio de Inclusión, el FIS impulsa desde junio de 2024 este tipo de intervenciones con recursos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Este fondo público, creado por el Gobierno y dotado de 400 millones de euros, tiene como cometido reforzar el ecosistema de impacto en España, facilitando la financiación de iniciativas que generen efectos sociales y medioambientales positivos y susceptibles de ser evaluados.

La información ministerial también resalta la iniciativa ‘tuTECHÔ’ como parte de la estrategia de vivienda social financiada por el FIS. Esta empresa social, que ha proporcionado vivienda a más de 1.800 personas, planea incorporar otros 30 inmuebles a su cartera con la ayuda recibida del fondo.

En sus declaraciones, la secretaria general de Inclusión y presidenta del CITI, Elena Rodríguez, explicó que "el fondo nos está permitiendo fortalecer el derecho a una vivienda digna y asequible en España". Además, indicó que el compromiso del Comité prevé destinar más de 40 millones de euros a este tipo de proyectos para avanzar en la garantía del acceso a un hogar adecuado.

El alcance del FIS se extiende más allá del ámbito residencial. El medio ministerial detalló que este miércoles el Comité aprobó otras dos operaciones orientadas al desarrollo de la agricultura sostenible y regenerativa, así como a la economía circular, de modo que las iniciativas respaldadas alcanzan un total de 21. Los sectores que se benefician de este fondo incluyen también cuidados a personas dependientes, salud mental, viviendas y empleo para quienes viven con discapacidad o riesgos de exclusión social.

En suma, el Fondo de Impacto Social, bajo la estructura del PRTR y con su dotación inicial de 400 millones de euros, refuerza la intervención pública en la cobertura de necesidades sociales prioritarias en España, con especial énfasis en el acceso a vivienda protegida, creación de redes de apoyo y expansión territorial en distintas comunidades autónomas donde existen déficits residenciales y otros retos de inclusión.