El italiano Davide Ancelotti deja el Botafogo

El club Botafogo oficializó la salida de Davide Ancelotti después de realizar un análisis sobre el desempeño y el futuro del equipo tras la última temporada, proceso que también incluyó la desvinculación íntegra de su equipo técnico. Este anuncio se concretó luego de que la escuadra carioca garantizara su clasificación a la Copa Libertadores del próximo año, resultado conseguido tras concluir sexto en el Brasileirao Serie A, con un total de 63 puntos. Según información difundida por Botafogo, la decisión se tomó tras una serie de reuniones centradas en la planificación de la próxima etapa competitiva, lo que pone fin al ciclo del entrenador italiano y de su grupo de trabajo.

De acuerdo con lo reportado por el club, Davide Ancelotti dirigió su primer ciclo como técnico principal tras una extensa trayectoria como asistente junto a su padre, Carlo Ancelotti, actual seleccionador nacional de Brasil y exentrenador del Real Madrid. En esta temporada bajo la dirección de Davide, Botafogo no solo logró consolidar su presencia entre los seis equipos más sobresalientes del campeonato brasileño, sino que también materializó el objetivo de asegurar el retorno a las competiciones internacionales, un punto fijado como prioritario por la directiva al inicio del torneo. El club brasileño detalló que la finalización del vínculo de Ancelotti se acordó de común acuerdo tras revisar los logros, las perspectivas y el balance general de la campaña.

Entre los integrantes del cuerpo técnico que también dejan sus funciones se encuentran Luca Guerra, responsable de la preparación física, y los asistentes Luis Tevenet y Andrew Mangan, quienes acompañaron a Ancelotti durante este trayecto. Botafogo destacó en su comunicado oficial difundido el miércoles que tales decisiones responden a la necesidad de reestructurar la planificación y avanzar hacia nuevos objetivos en el siguiente curso, considerando no solo la competencia nacional, sino también el reto internacional de la Copa Libertadores. El club señaló específicamente la integración de conceptos y estilos provenientes de la experiencia europea del entrenador italiano, referencia que marcó el carácter innovador de esta etapa aunque no derivó en una mayor proximidad con el campeón Flamengo, equipo que finalizó con 16 unidades más que Botafogo en la tabla.

La directiva carioca reconoció el trabajo del entrenador en su mensaje de despedida. Según consignó el comunicado, “El club agradece a Ancelotti su profesionalidad y compromiso durante su etapa al frente del equipo y como miembro de la familia Botafogo. Botafogo le desea éxito en sus futuros proyectos”. De esta manera, la gestión del técnico europeo es enmarcada por el club en una transición donde se resalta tanto la clasificación a la máxima competencia continental como el esfuerzo invertido en consolidar una plantilla competitiva.

La organización del Botafogo subrayó en su informe que la conclusión del ciclo de Ancelotti marca el inicio de una nueva fase para la institución. Esta etapa incluye la búsqueda de un entrenador que asuma el desafío de guiar al club en la próxima temporada y en la Copa Libertadores, reto que será definido en las siguientes semanas con la reorientación del equipo técnico y la planificación de la próxima campaña deportiva.

Según publicó el medio oficial del club, la entidad proyecta reorganizar su estructura interna para encarar la doble competencia e impulsar una nueva fase de crecimiento futbolístico. Este nuevo horizonte contempla un proceso de selección para designar a un nuevo entrenador y conformar un cuerpo técnico alineado con los objetivos de la directiva. Con la despedida de Ancelotti, concluye no solo su primera experiencia en la dirección técnica como principal responsable, sino también la implementación de conceptos y metodologías surgidas de su trayectoria como asistente en el fútbol europeo.

El comunicado señala que el club aspira a que la transición aporte nuevo impulso para mantener el nivel competitivo en Brasil y potenciar la participación internacional. Botafogo, en su informe, manifestó su agradecimiento al técnico saliente por el compromiso y trabajo mostrados durante el ciclo finalizado, remarcando que la gestión de Ancelotti permitió al equipo retomar la senda de los torneos continentales tras una campaña que puso fin a su participación bajo el mando del entrenador italiano.