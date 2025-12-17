Agencias

El Barça desmiente "de forma clara y rotunda" el uso de dinero del club "para hacer campaña electoral"

El FC Barcelona ha desmentido "de forma clara y rotunda" que use "recursos propios" con el objetivo de "hacer campaña electoral" ni tampoco para "influir en el voto de los socios y socias", a colación de las acusaciones vertidas por la plataforma Som un Clam en pleno contexto de tensión presidencial porque el mandato de Joan Laporta acaba en 2026.

"Ante las afirmaciones difundidas por la plataforma Som un Clam, el FC Barcelona desmiente de forma clara y rotunda que el club utilice recursos propios para hacer campaña electoral o para influir en el voto de los socios y socias", señaló este miércoles la entidad culé en un comunicado.

"El FC Barcelona informa que no está realizando ninguna encuesta de opinión entre este colectivo del club, ni de forma interna ni externa. Cualquier sondeo de opinión en curso es ajeno al club y recuerda que el uso de datos personales de socios y socias está protegido por la legislación vigente sobre protección de datos personales", zanjó la nota.

No en vano, la plataforma que encabeza Joan Camprubí criticó el pasado martes a la cúpula del club. "Nos hemos enterado, por la misma voz de socios y abonados con quienes mantenemos conversaciones recurrentes en encuentros con Som un Clam, que esta junta está dedicando recursos y dinero del club con enfoque electoral", indicó en su página web.

"Se dedican a llamar socios, encuestarles y así presionar y decantar su voto frente a las próximas elecciones. Será más o menos lícito encubrirlo como encuestas generales a los socios, pero esta junta ha preguntado cuatro años seguidos en la encuesta anual si quieren ser sociedad anónima y después predican que nunca lo harían", añadió Som un Clam en su texto.

"Hacer campaña con los recursos del club es un conflicto de intereses y algo que no podemos permitir. Hay que levantar la voz y denunciar estas situaciones", agregó. "Con las elecciones cerca, el nerviosismo está más presente que nunca, pero no por eso esta junta puede hacer lo que le dé la gana con el fin de satisfacer sus necesidades", sentenció Som un Clam.

