El abandono paternal de crías de gorrión chillón reduce un 30% su supervivencia, según un estudio de la UCM

La investigación, realizada durante los años 2021 y 2022 en Segovia, permitió el seguimiento detallado de 41 nidos y 189 polluelos de la especie Petronia petronia para analizar cómo afecta el abandono de los machos al desarrollo temprano y a la salud fisiológica de las crías. Según informó la Universidad Complutense de Madrid (UCM), responsables del estudio junto con investigadores de la Universidad de Reno (Estados Unidos), los resultados ponen en evidencia que la supervivencia de los polluelos se reduce en un 30% cuando el progenitor macho deja el nido antes del final del periodo de alimentación.

El medio UCM detalló que en el estudio, publicado en la revista 'Functional Ecology', el 58% de los nidos presentaron un cuidado biparental, es decir, tanto la madre como el padre participaron en la alimentación y atención de las crías. En el 42% restante, se registró abandono del macho entre los días 0 y 14, mitad del periodo de alimentación de los polluelos. Los registros evidencian que el abandono es más frecuente al comienzo de la temporada reproductiva, etapa caracterizada por un bajo éxito en la eclosión.

El abandono temprano se tradujo en consecuencias claras para la descendencia: la tasa de mortalidad aumentó y el porcentaje de polluelos que llegaron a la madurez disminuyó significativamente cuando faltó la contribución del macho. Los datos analizados en la investigación permitieron detectar que las hembras, aunque intensificaron sus esfuerzos por alimentar a los polluelos, no lograron suplir completamente el aporte que brindaría la presencia de ambos progenitores. Debido a esto, las crías sostenidas solo por la madre registraron menor tamaño y marcadores elevados de estrés durante el periodo de desarrollo.

De acuerdo con las mediciones recabadas, los polluelos criados por un solo progenitor presentaron niveles más altos de corticosterona, una hormona relacionada con la respuesta al estrés, y un estrés oxidativo acentuado en sus primeros días de vida, así lo dio a conocer el equipo de la UCM. Esta combinación de factores se asocia directamente con una menor probabilidad de supervivencia y con afecciones fisiológicas que pueden impactar a largo plazo. Pese a estos hallazgos, el estudio encontró que la longitud de los telómeros, un indicador utilizado en la investigación del estrés crónico y la longevidad, no mostró diferencias significativas entre los grupos de crías comparados.

Otro aspecto abordado fue el análisis de los factores que podrían determinar el momento en el cual el macho decide abandonar el nido. El medio UCM consignó que el abandono no guarda relación directa con la fecha de puesta ni con el tamaño del nido o de las crías, lo que indica que otros elementos, como el éxito reproductivo de la temporada y procesos ecológicos, podrían incidir en la decisión paternal.

Alejandro Cantarero, integrante del Departamento de Fisiología de la UCM y uno de los autores principales, declaró que “el abandono parental no es gratuito”, subrayando que aunque algunas crías que sobreviven muestran cierta recuperación, el costo expresado en mortalidad resulta considerable. Como se evidenció en los datos, los efectos fisiológicos adversos de la falta de un progenitor no se prolongan hasta el término del desarrollo, ya que los polluelos más vulnerables fallecen en etapas tempranas y solo los más resistentes logra sobrevivir.

Uno de los aportes destacados por el medio UCM es la reflexión sobre la flexibilidad en las estrategias parentales de las aves y cómo el cuidado biparental o uniparental responde a distintos factores ambientales y de éxito reproductivo. El estudio sugiere que las diferencias en tamaño y estrés entre crías alimentadas solo por la hembra respecto a aquellas cuidadas por ambos progenitores podrían explicar la evolución de estrategias de cuidado en distintas especies, en función de la disponibilidad de recursos u otras presiones ecológicas.

Como concluyeron los autores según consignó la UCM, comprender las dinámicas del abandono paternal aporta referencias valiosas para el análisis de las decisiones de crianza en aves, incluyendo la influencia de factores sociales y ecológicos. Los resultados cobran relevancia en contextos de cambio climático y alteración de hábitats, donde las modificaciones ambientales pueden alterar la dinámica poblacional y la supervivencia de diversas especies. Desde la universidad madrileña señalaron, además, la posible utilidad de estos conocimientos para la conservación y el manejo de poblaciones animales silvestres, anticipando impactos sobre la biodiversidad asociados a cambios en la estructura familiar y reproductiva de las aves.