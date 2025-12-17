Agencias

EEUU incluye en su 'lista negra' al mexicano Cártel de Santa Rosa de Lima y a su líder, 'El Marro'

El Gobierno de Estados Unidos ha incluido este miércoles en su lista de sanciones al Cártel de Santa Rosa de Lima y a su líder, José Antonio Yepez Ortiz, alias 'El Marro', quien a pesar de haber sido detenido en 2020 y condenado en México a 60 años de prisión por delincuencia organizada sigue dirigiendo la organización.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro ha señalado que tanto 'El Marro' como el cártel que dirige obtienen principalmente beneficios del tráfico de combustible y petróleo en el estado de Guanajuato, donde surgió en 2014 esta organización, rival del Cártel de Jalisco Nueva Generación.

Las actividades ilícitas del cártel también contribuyen al mercado negro de combustible, privan al Gobierno mexicano de estos ingresos, pero también al menoscabo de los intereses de las empresas estadounidenses de petróleo y gas natural, según ha denunciado la OFAC en un comunicado.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha señalado que estas sanciones son parte de las promesas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de "erradicar por completo" a los cárteles de la droga y proteger al pueblo estadounidense.

La OFAC ha destacado que el robo y contrabando de petróleo y combustible, que en México se conoce como huachicol, es actualmente la principal fuente de ingresos no relacionados con el narcotráfico de los cárteles de la droga.

A través del robo de refinerías, la perforación ilegal, el secuestro de camiones cisterna, pero también el soborno a trabajadores de la petrolera estatal Pemex, estos ladrones obtienen el combustible que posteriormente venden en el mercado negro en México, Estados Unidos y países de Centroamérica.

