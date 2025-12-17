CriteriaCaixa se refuerza como primer accionista de Naturgy tras comprar otro 2%, valorado en 500 millones

El capital flotante de Naturgy registró un aumento significativo tras la venta de acciones por parte de Global Infrastructure Partners (GIP), que realizó una colocación acelerada dirigida a inversores cualificados. De acuerdo con los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), tras esta operación CriteriaCaixa asumió un papel destacado como el mayor accionista de la compañía energética, consolidando su posición frente a otros fondos internacionales.

Según informó la CNMV, CriteriaCaixa incrementó su participación en Naturgy al adquirir un 2% adicional del capital social, operación valorada en aproximadamente 500 millones de euros. Con esta compra, la entidad elevó su porcentaje de control desde el 23,964% hasta alcanzar el 25,986% del accionariado, situándose en el primer puesto entre los accionistas de referencia. Este movimiento coloca a CriteriaCaixa por delante de Rioja/CVC, que mantiene un 18,58%, y del fondo australiano IFM Investors, que controla en torno al 15,17% de la empresa.

Los registros oficiales detallan que los derechos de voto de CriteriaCaixa corresponden en su totalidad a acciones ordinarias, sumando 251.961.522 títulos. A precios actuales de mercado, la inversión total alcanza los 6.200 millones de euros. La reorganización accionarial también reflejó movimientos por parte de BlackRock, que ajustó su presencia en Naturgy tras la desinversión de GIP.

El medio que reportó esta información especificó que BlackRock redujo su participación en la compañía hasta el 12,626%. Antes de la operación, el fondo estadounidense ostentaba el 18,831% del capital social, pero luego de la transacción, su posición se compone de 121,53 millones de acciones indirectas, equivalentes al 12,534% del capital, a lo que se suman 85.307 derechos de voto a través de instrumentos financieros y 801.820 derechos de voto representados mediante contratos por diferencias (CFD). BlackRock precisó a la CNMV que el descenso de su participación responde a la gestión de fondos bajo su control, manteniendo el desglose proporcionado para cada instrumento.

La desinversión por parte de GIP se articuló mediante un mandato a JP Morgan para colocar cerca de 69 millones de acciones, lo que representa aproximadamente un 7,1% del capital social de Naturgy. La venta consistió en 68.825.911 títulos a un precio de 24,75 euros por acción, totalizando unos 1.703,4 millones de euros. Este precio supuso un descuento cercano al 5,4% en comparación con el cierre en bolsa previo de Naturgy, de 26,16 euros por acción. Según información del mismo medio, este tipo de rebaja es usual en operaciones aceleradas destinadas a grandes inversores, en las que el vendedor también acepta un periodo de 90 días sin vender nuevos títulos, salvo excepciones especificadas en este tipo de transacciones.

La decisión de GIP de reducir su participación tras casi diez años en el accionariado de Naturgy marca un nuevo hito en la evolución de la estructura propietaria de la energética. El fondo estadounidense había ingresado en el capital en 2016, adquiriendo un 20% de las acciones procedentes de Repsol y Criteria, según consignó el medio.

Actualmente, tras la operación, BlackRock permanece como cuarto accionista más relevante en la energética. El resto del capital de Naturgy se reparte entre la autocartera de la propia sociedad y el capital flotante, que incluye inversores institucionales y minoristas. Este incremento del free float responde a la estrategia de Naturgy de fortalecer la liquidez de sus títulos y fomentar una mayor presencia en los principales índices bursátiles, como parte de su objetivo de atraer a un universo más amplio de inversores.

De acuerdo con los datos recopilados por la CNMV, la estructura de propietarios de Naturgy presenta un marcado predominio de CriteriaCaixa, cuyo refuerzo busca consolidar un núcleo estable en el capital de la empresa. Las recientes operaciones y ajustes en el accionariado reflejan la dinámica de competencia entre fondos internacionales y el interés de grandes inversores en posicionarse en compañías energéticas relevantes del mercado español.