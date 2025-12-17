Agencia de Salud Pública valorará para su sede la conexión a aeropuertos internacionales y el mercado inmobiliario

El informe oficial elaborado por la Comisión consultiva para la determinación de la sede de la futura Agencia Estatal de Salud Pública establece que el edificio seleccionado deberá estar completamente listo para su ocupación inmediata y poseer conexiones directas a terminales aeroportuarias con rutas hacia ciudades como Estocolmo, Ginebra, Bruselas, Copenhague, Helsinki y Estambul. La elección también tendrá en cuenta el acceso de los empleados a un mercado inmobiliario competitivo, tanto en compra como en alquiler. Estas condiciones se presentan como prioritarias en la convocatoria publicada este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), según reportó el medio.

La Agencia Estatal de Salud Pública requerirá inicialmente un espacio de aproximadamente 4.000 metros cuadrados completamente adaptados para su plantilla principal, de acuerdo con el informe publicado. El inmueble no solo debe estar operable desde el primer día, sino que también se valorará la proximidad con terminales aéreas internacionales que ofrezcan enlaces frecuentes hacia las principales capitales administrativas de Europa, tal como consignó la nota oficial. Además, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática habilitará su portal web para la recepción telemática de candidaturas, con un plazo establecido de un mes tras la publicación en el BOE; esto implica que la fecha límite para la presentación será el 17 de enero.

La selección del inmueble se apoyará en varios criterios: además de la conexión aeroportuaria y la competitividad del mercado inmobiliario, la sede deberá ofrecer puestos de trabajo individuales, diferentes salas de reuniones y videoconferencias con capacidad para entre 10 y 60 personas, zonas comunes y multifuncionales, áreas de recepción y espera, servidores, archivo, almacén, y un salón de actos capaz de albergar a más de 300 personas. Tal y como detalló el informe difundido por el BOE, estos requisitos responden al modelo organizativo previsto para la Agencia, que en su primer año prevé incorporar a unos 60 empleados públicos, distribuídos entre funcionarios, personal laboral y cargos directivos. La plantilla incrementará de forma gradual hasta alcanzar los 300 trabajadores, una cifra sujeta a los presupuestos y al contrato plurianual de gestión que se apruebe.

El medio desarrolló que se exigirá contar necesariamente con espacios para la celebración de ruedas de prensa y formación, un aparcamiento adecuado para la plantilla y usuarios y, de manera obligatoria, acceso directo a medios de transporte público, elementos considerados esenciales para garantizar el funcionamiento operatividad de la institución.

De acuerdo con el BOE, la autonomía y flexibilidad para la entrada en funcionamiento de la Agencia dependerán en gran medida de disponer de las instalaciones requeridas y la infraestructura necesaria desde el momento inicial. Este enfoque busca que la sede permita la incorporación progresiva del personal, sin depender de posteriores obras o adaptaciones estructurales que puedan retrasar la actividad. La provisión de servicios y facilidades se orienta a lograr entornos de trabajo óptimos para los futuros empleados, que se prevé llegarán progresivamente conforme lo permitan los recursos y la planificación presupuestaria.

El procedimiento de selección, según describió la Comisión consultiva, permanecerá abierto durante un mes y los interesados deberán gestionar las candidaturas exclusivamente mediante la sede electrónica que habilitará el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. Esta vía será la única admitida para la recepción de propuestas, en un proceso que busca rapidez en la selección y puesta en marcha de la Agencia.

Finalmente, el informe precisa que el entorno donde se ubique la futura sede deberá disponer de una oferta amplia y asequible de viviendas y oficinas, atendiendo así las necesidades de reubicación del personal seleccionado. Además, el emplazamiento deberá garantizar tanto la funcionalidad de los espacios como su versatilidad, adaptándose a las dinámicas de trabajo colaborativas y a la presencia estable de profesionales ligados a la salud pública.