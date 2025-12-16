Xabi Alonso: "No soy el mismo que llegó en junio"

Al referirse al reciente debut de Víctor Valdepeñas, Xabi Alonso explicó que “no tengo guiones, porque al final es el campo el que te da y el que te quita”. El técnico del Real Madrid expresó satisfacción por el rendimiento del canterano en Vitoria y recalcó que “fue muy buena noticia, porque fue el primer debut esta temporada”. Dichas palabras fueron recogidas por el medio Europa Press, que detalló la valoración del estratega sobre la integración de los jóvenes a la plantilla y su impacto en el primer equipo.

En la previa del encuentro de Copa del Rey ante el CF Talavera de la Reina, Alonso subrayó la relevancia de la preparación táctica, física y mental de su equipo para evitar sobresaltos en un torneo que suele deparar resultados inesperados. Según consignó Europa Press, el técnico consideró que la Copa ofrece oportunidades únicas al enfrentar a equipos menos habituales del calendario madridista y, por eso, enfatizó la necesidad de encarar cada partido “con la profesionalidad, la seriedad y la actitud necesaria”. Alonso añadió que este tipo de compromisos requieren una atención específica, dado que “son condiciones un poco diferentes a las que solemos jugar”.

Respecto a la conformación de la plantilla para el encuentro en Talavera, Alonso prefirió no revelar detalles sobre el once inicial para no dar pistas al rival, aunque sí confirmó la inclusión de Endrick en la convocatoria. “Nos quedan primero Talavera, luego Sevilla, contamos con todos los jugadores que tenemos y queremos empezar por mañana y 'Bobby', por supuesto, tiene opciones", declaró según Europa Press. Así, el entrenador dejó abierta la posibilidad de ver en acción a distintas opciones del plantel.

En el análisis de su propio proceso desde su llegada al club, Xabi Alonso reconoció haber experimentado una transformación personal y profesional. “En esencia sí, pero no soy el mismo en cosas que he aprendido, en cosas que he tenido que ajustar de mí mismo a la hora de conocer, de adaptarme y supongo que a los jugadores les pasará lo mismo”, afirmó durante la rueda de prensa, de acuerdo al reporte de Europa Press. El técnico matizó que ni él ni sus futbolistas representan “una foto fija”, sino que atraviesan un proceso continuo de aprendizaje y desarrollo en el que las relaciones y el estilo de juego también se ven modificados con el tiempo.

Alonso detalló que este aprendizaje involucra la gestión del grupo y la adaptación tanto en los entrenamientos como en la toma de decisiones. Indicó que la unidad y la mejora constante son indispensables para el funcionamiento colectivo, expresando que “las relaciones se van desarrollando y nos vamos conociendo mejor”. Europa Press reportó que el entrenador destacó la importancia de mantener la ambición y la exigencia dentro del vestuario para asegurar continuidad en el buen desempeño tanto en el campo como en la dinámica interna del equipo.

Sobre la posibilidad de que Kylian Mbappé sea titular frente al Talavera, Alonso prefirió no adelantar su decisión, aunque mencionó que la comunicación fluida y constante dentro del equipo permite buscar siempre las mejores alternativas. “La comunicación es fluida, es confianza, constante, respeto, de ambición, de querer mejorar y la situación es la misma”, subrayó el técnico, según Europa Press. La referencia a la marca goleadora de Cristiano Ronaldo, a la que Mbappé se encuentra próximo, también estuvo presente en el diálogo con los periodistas, aunque Alonso optó por centrar el discurso en el partido inmediato y la gestión del grupo.

En cuanto al desempeño de Rodrygo en los últimos encuentros, Alonso valoró su capacidad para desempeñarse en distintas posiciones del ataque y el centro del campo. Explicó que el brasileño aporta “equilibrio defensivo” y que su movilidad le permite ocupar espacios intermedios que dificultan el marcaje de los rivales, de acuerdo a lo expuesto por Europa Press. Además, resaltó la importancia de sus goles y de su aporte en los recientes compromisos disputados por el conjunto blanco.

Al referirse al crecimiento personal y colectivo de la plantilla desde su llegada, el entrenador señaló que “de todo, como entrenador, como gestor, vas aprendiendo de lo que va bien, de lo que no va tan bien, de lo que puedes mejorar, de lo que tienes que ajustar, de lo que todavía me gustaría poder hacer mejor”. Alonso reconoció la aspiración compartida entre jugadores y cuerpo técnico de mejorar de forma continua a lo largo de la temporada. Tal como describió Europa Press, el objetivo es que el equipo exhiba una mejor versión en los próximos meses y alcance su punto más alto hacia el final del curso.

Por último, el técnico vasco señaló que la serie de partidos previos al parón representan una oportunidad valiosa para afianzar el trabajo realizado y encarar los próximos retos con ambición renovada. Alonso destacó la importancia de cerrar el ciclo competitivo actual con buenos resultados y mantener el proceso de construcción tanto dentro como fuera del campo, reforzando la cohesión en todas las áreas del club.

Durante la rueda de prensa, el entrenador del Real Madrid insistió en que la mentalización para el partido contra el Talavera debe ser total, para no dejar margen a imprevistos y mantener el nivel competitivo que exige el club. De igual manera, reiteró la necesidad de enfocar el esfuerzo colectivo en los objetivos trazados y continuar el proceso de adaptación y mejora señalado desde su llegada en junio.