Ucrania anuncia el derribo de un submarino ruso en uno de los principales puertos del mar Negro

Las autoridades ucranianas han anunciado este lunes por primera vez el derribo de un submarino ruso en el puerto de Novorosisk, uno de los principales del mar Negro, dejándolo "prácticamente inutilizado", un extremo hasta el momento no confirmado por Moscú.

El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) ha destacado que "por primera vez en la historia" drones submarinos del tipo 'Sub Sea Baby' hicieron "estallar un submarino ruso" de la clase 'Varshavyanka' (equivalente a la clase Kilo de la OTAN) en el marco de una operación especial contra la flota rusa en el mar Negro.

"Como resultado de la explosión, el submarino sufrió daños críticos y, de hecho, quedó inutilizado. A bordo del submarino se encontraban cuatro lanzadores de misiles de crucero 'Kalibr', que el enemigo utiliza para atacar territorio ucraniano", ha explicado a través de su canal de Telegram.

Según ha indicado el SBU, la construcción de un submarino de este tipo podría costarle a Rusia hasta 500 millones de dólares (más de 425 millones de euros) en la actualidad debido a las sanciones occidentales impuestas a Moscú, que no ha confirmado el ataque.

El buque derribado había estado anteriormente estacionado en la península de Crimea, anexionada por Rusia en marzo de 2014, de acuerdo a las autoridades de Kiev, que han destacado que el "éxito" de sus múltiples ataques forzaron a Moscú a trasladarlo desde la bahía de Sebastopol al puerto de Novorosisk.

