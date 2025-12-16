Trump pronunciará el miércoles un discurso a la nación en horario de máxima audiencia en EEUU

El presidente Donald Trump compartió un mensaje dirigido a la ciudadanía estadounidense en la red Truth Social, señalando que “ha sido un gran año para nuestro país, y lo mejor está por venir”. Con estas palabras, el mandatario anticipó el discurso que transmitirá desde la Casa Blanca en horario de máxima audiencia la noche del miércoles, a las 21:00 horas (03:00, hora peninsular española del jueves), con la intención de abordar los resultados de su primer año de mandato y responder a la caída de su aprobación, según informó Bloomberg.

El medio Bloomberg detalló que esta comparecencia pública de Trump busca contrarrestar el rechazo registrado entre la opinión pública hacia su estrategia económica, en un contexto donde diversos sondeos reflejan una disminución en su aprobación sobre temas centrales. El discurso cobrará relevancia al coincidir con el próximo aniversario de su llegada a la Casa Blanca, ofreciendo al mandatario la oportunidad de destacar los aspectos que, a juicio de su administración, han marcado avances durante su gestión y reafirmar su agenda política ante el electorado estadounidense.

Bloomberg explicó que durante el primer año de gobierno, Trump centró sus esfuerzos en modificar las relaciones económicas y de seguridad internacional de Estados Unidos. Entre las medidas adoptadas, figura la imposición de aranceles a distintos socios comerciales. Además, el presidente ha mantenido tensiones con aliados tradicionales como la Unión Europea y la OTAN, sobre todo en asuntos relacionados con el gasto en defensa y la postura de Occidente frente a la guerra en Ucrania.

En el ámbito interno, según publicó Bloomberg, Trump ha impulsado reformas dirigidas a redefinir el alcance del poder ejecutivo federal. Entre las acciones implementadas destacan iniciativas para reducir la plantilla del gobierno y recortar partidas presupuestarias, medidas que el presidente justifica como parte de una estrategia para hacer más eficiente el aparato estatal.

La política migratoria también ha ocupado un espacio preponderante en la agenda del mandatario durante su primer año en el cargo. Bloomberg reportó que el gobierno ha promovido deportaciones masivas y ha restringido vías legales de entrada al país, emulando así algunas de las principales promesas de la campaña electoral previa a su llegada a la presidencia.

El medio apuntó que las encuestas recientes registran una caída en los índices de aprobación presidencial, particularmente en lo relativo al desempeño económico y a la calidad de vida de los hogares estadounidenses. Los indicadores económicos, según informó Bloomberg, muestran una desaceleración en el crecimiento de los salarios y un incremento en los costes para las familias, factores que han incidido en la erosión del respaldo ciudadano a las políticas de la actual administración.

Durante su mensaje de anuncio, el presidente aprovechó para invitar a los estadounidenses a seguir en directo la transmisión de su intervención desde la Casa Blanca. Según Bloomberg, la estrategia de Trump pasa por emplear la visibilidad que brinda una comparecencia televisiva para defender su gestión y tratar de revertir la tendencia negativa en la percepción pública de su mandato, especialmente en vísperas de su primer aniversario en el cargo.

El contexto político y económico descrito por Bloomberg sugiere que el discurso será evaluado de cerca por analistas, aliados políticos y adversarios, dada la proximidad de la fecha simbólica de su primer aniversario presidencial y las repercusiones de sus recientes decisiones en el panorama internacional y doméstico.