Todos los looks, y los patinazos más sonados, de la gala de los Billboard No.1s en Madrid

Las elecciones de vestuario durante la gala Billboard No.1s en Madrid causaron un amplio debate entre invitados, asistentes y usuarios de redes sociales, destacándose tanto propuestas innovadoras como opciones consideradas desacertadas. En este contexto, el anuncio de que la gala Billboard No.1s se celebraba por primera vez completamente en español y fuera de Estados Unidos, con el IFEMA de Madrid como nuevo escenario, adquirió un significado especial al consolidar a la capital española como un referente en la industria musical hispana. Según consignó el medio que cubrió el evento, Sandra García-Sanjuán, en calidad de directora de Starlite, lideró esta iniciativa que reunió a representantes de distintos géneros musicales.

De acuerdo con lo detallado por la fuente original, Ana Guerra asumió el rol de presentadora principal de la gala y condujo una ceremonia donde se homenajeó tanto la trayectoria como los logros recientes de la música en español. Entre los invitados figuraron artistas reconocidos como Pablo Alborán, Carla Morrison, Omar Montes, Vanesa Martín, Ana Mena y Melendi, este último distinguido por su carrera artística. La organización del evento en Madrid, según lo publicado, responde al creciente reconocimiento de la ciudad como punto neurálgico para el desarrollo y la visibilidad de la música latina a nivel internacional.

El desarrollo de la gala presentó una característica distintiva respecto a otras celebraciones del sector: el código de vestimenta fue flexible, lo que propició una diversidad de estilos en la alfombra roja. Según reportó el medio que cubrió la ceremonia, las selecciones de atuendo variaron notablemente entre los asistentes, generando todo tipo de reacciones tanto en el recinto como en redes sociales.

Ana Guerra, encargada de conducir la gala, eligió un mini vestido negro de cuero con escote palabra de honor, acentuado con una lazada voluminosa en la cintura y una cola lateral, completando su imagen con tacones coordinados y un peinado recogido, según lo recogido por la fuente. Pablo Alborán, originario de Málaga, asistió vistiendo pantalones fluidos y una camisa brillante, sin corbata ni chaqueta, lo que generó comentarios por la diferencia respecto a las apuestas más vistosas vistas en otros invitados.

Por su parte, Vanesa Martín optó por una levita rosa de corte asimétrico y cuello XL de pelo en el mismo tono, conjuntada con pantalón negro acampanado y top lencero en negro, captando la atención por la singularidad de su propuesta, según lo describió el medio. En el caso de Sonia Ferrer, su opción fue un minivestido de lentejuelas moradas, escote en v y mangas largas, acompañado por medias negras opacas y botines con hebilla metálica, evocando el estilo de los años ochenta.

Luis Medina, quien reapareció públicamente en la gala, acudió con un traje gris marengo y camisa celeste, prescindiendo de corbata y evitando el contacto con la prensa en la alfombra roja. India Martínez seleccionó un atuendo total black: minishorts de cuero, cazadora con acabado efecto serpiente, botas altas con hebillas y medias de rejilla. Paz Padilla se inclinó hacia lo clásico con un mono asimétrico en negro, pantalón ancho y detalle dorado en el hombro.

Entre otras personalidades, Lara Dibildos llevó un mini vestido negro de manga larga acompañado por botas doradas arrugadas. María del Monte sorprendió al apartarse de su imagen habitual, usando blazer de lentejuelas verde, camisa satinada negra, pantalón recto y mocasines planos con hebilla, según relató la cobertura del evento. Sandra García-Sanjuán, anfitriona de la gala, eligió un vestido blanco roto de inspiración griega, escote en v, manga abierta, cinturón joya y bolso de peluche violeta.

Rozalén, quien atraviesa un paréntesis temporal en los escenarios, asistió ataviada con vaqueros slim claros, camiseta blanca, blazer negra y zapatos vichy en blanco y negro, reflejando preferencia por prendas cotidianas. Verónica Hidalgo prefirió una opción compuesta por pantalón negro de tiro alto y body de terciopelo con mangas largas, acompañado por el pelo recogido. Nando Escribano apostó por una chaqueta biker rosa empolvada, pantalón bombacho gris marengo y camiseta blanca con cuello polo, aportando color.

Blanca Paloma, destacada representante en Eurovisión 2023, lució un vestido de terciopelo con estampado psicodélico en dorados, morados y negros, mientras que Zayra Gutiérrez, que celebró su cumpleaños veinticinco, se decidió por pantalón oversize y chaqueta larga con estampado animal print junto a un top blanco, según especificó la fuente original. Rosana se mantuvo fiel a su línea, con pantalón negro pitillo, cazadora de cuero con tachuelas y cinturón a juego.

El medio que cubrió el evento describió una gala en la que la ausencia de reglas estrictas en el dress code derivó en una variedad de elecciones estilísticas, motivo de conversación tanto entre los invitados como en plataformas digitales. La celebración marcó un precedente en lo que respecta a la integración de tendencias de moda con la música en español, configurando la gala Billboard No.1s en Madrid como un referente relevante para el final del año en el calendario musical latino.