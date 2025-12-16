Agencias

Telefónica reduce a 599 salidas el ERE en tres de las siete filiales afectadas y mejora las indemnizaciones

Guardar

Telefónica ha trasladado a los sindicatos su oferta final para el expediente de regulación de empleo (ERE) en Telefónica Global Solutions, Telefónica Innovación Digital y Telefónica S.A. --tres de las siete filiales afectadas por el proceso de despido colectivo en negociación--, y ha propuesto reducir en otro 5% adicional, hasta un 20% en total, la afectación en las mencionadas sociedades, lo cual se traduce en 152 salidas menos que las 751 planteadas en un principio, según han informado UGT y CCOO.

Los sindicatos han señalado que actuarán "con responsabilidad", por lo que se espera que la empresa y la representación de los trabajadores suscriban en los próximos días un acuerdo definitivo.

La propuesta de reducir en otro 5% la afectación supone que los despidos en Telefónica Global Solutions se situarían en 112 (un 20% menos en comparación con las 140 salidas planteadas de forma inicial), mientras que en Telefónica Innovación Digital la cifra bajaría a 186 (la propuesta inicial era de 233) y en Telefónica S.A. bajaría a 301 (378 al comienzo de las negociaciones).

En el marco de las negociaciones para el ERE en las tres sociedades señaladas, la empresa también ha reducido a 13 años la antigüedad necesaria para poder adherirse de forma voluntaria al ERE, frente a los 15 años que exigía en un principio.

Además, se ha eliminado el criterio de desempeño en los requisitos necesarios para la posible adhesión al proceso y se permitirán salidas en áreas críticas para personal prejubilable.

En concreto, la empresa permitirá la adhesión al ERE y salidas voluntarias en las áreas críticas, con un límite del 10% en cada una de ellas, excepto en Telefónica Innovación Digital, donde se permitirá un máximo de un 35% respecto al total de salidas que se efectúen.

En cuanto a las indemnizaciones, la propuesta de la empresa contempla unos tramos de renta para los nacidos entre 1969 y 1971 del 68% del salario regulador hasta los 63 años y del 38% a partir de entonces.

En tanto, los nacidos entre 1965 y 1968 tendrá un 62% hasta los 63 años y un 34% a partir de entonces, mientras que para los nacidos en 1964 y anteriores los porcentajes se sitúan en el 52% hasta los 63 años y en el 35% a partir de entonces.

Además, las indemnizaciones para el personal que no se puede acoger a las prejubilaciones es de entre 50 y 37 días de salario por año trabajado, "sin límite" excepto para directivos.

A ello se añaden primas de voluntariedad por antigüedad que oscilan entre los 5.000 y los 18.000 euros, el doble que la horquilla de entre 2.500 y 9.000 euros propuesta en reuniones anteriores.

En concreto, para los que tengan menos de 8 años de antigüedad serán 5.000 euros; entre 8 y 12 años (7.000 euros); entre 12 y 16 años (9.000 euros); entre 16 y 20 años (12.000 euros); entre 20 y 24 años (15.000 euros) y más de 24 años (18.000 euros).

Por otro lado, la duración temporal del procedimiento de despido colectivo será, como máximo, hasta el 31 de diciembre de 2026.

"UGT y CCOO queremos (...) dejar constancia de que estar ante un proceso de despidos colectivos no es el escenario que hubiéramos deseado para ninguna de las partes, y mucho menos para las personas trabajadoras afectadas. Siempre hemos defendido que el empleo debe ser un elemento estratégico y no una variable de ajuste, y por eso lamentamos profundamente que las decisiones y situación empresarial nos hayan llevado a tener que negociar un proceso de despido colectivo", han señalado los dos sindicatos en un comunicado conjunto.

"Una vez presentada la propuesta final por parte de la empresa, CCOO y UGT actuaremos, como siempre, con la máxima responsabilidad. En base a la misma, analizaremos la propuesta con el fin de adoptar una posición definitiva, valorando de forma realista el contexto en el que nos encontramos y las consecuencias que se derivan de cada una de las posibles opciones", han añadido.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El entusiasmo de los hondureños después de votar se convirtió en descontento

Infobae

Economía en alza y exportaciones impulsan al guaraní ante el dólar, en picada en Paraguay

Infobae

El cadáver hallado cerca de Venta de Baños (Palencia) corresponde al motorista desparecido en agosto

El cadáver hallado cerca de

El PP reprueba en el Senado a Mónica García por su gestión con el Estatuto Marco: "Es la peor ministra de la historia"

El PP reprueba en el

Jara denuncia el envío de mensajes de una empresa de gas a favor de Kast en plena jornada electoral en Chile

La campaña de Jeannette Jara presentó ante el SERVEL una denuncia por supuestos mensajes pro-Kast enviados a clientes de Lipigas durante la votación, señalando posible vulneración electoral; la empresa alega acceso no autorizado y niega implicación política

Jara denuncia el envío de