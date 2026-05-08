Agencias

Violencia en Haití: ONU registró más de 1.600 muertos y 745 heridos en el primer trimestre

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Puerto Príncipe, 8 may (EFE).- La violencia en Haití dejó al menos 1.642 muertos y 745 heridos en el primer trimestre de 2026, debido a los ataques de las pandillas y a las operaciones de las fuerzas de seguridad, según un balance presentado este viernes por la Oficina Integrada de las Naciones Unidas para este país (BINUH).

El informe precisó que el 27 % de las víctimas fueron causadas por las bandas armadas, el 69 % durante operaciones de las fuerzas de seguridad contra las pandillas -con decenas de civiles muertos y heridos, entre ellos niños- y el 4 % restante por grupos de autodefensa y miembros de la población.

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Además, al menos 69 personas resultaron muertas o heridas por drones con explosivos, entre ellas cinco niños, según el organismo. EFE

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EFE

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