Pilar Rubio brilla con luz propia con un mono de inspiración glam en la presentación de la Navidad de RTVE

RTVE ha presentado este martes, con la presencia de muchos de los rostros más populares de la corporación pública, su presentación para estas Navidades. Un evento muy especial al que han asistido actores como José Mota y Javier Gutiérrez, artistas como Nia Correia o Ruth Lorenzo, presentadores como Aitor Albizúa, Elena Sánchez, o Isabel Gemio, y humoristas como Lalachús, aunque si alguien ha brillado con luz propia esa ha sido sin duda Pilar Rubio.

La comunicadora, que ha reaparecido ante las cámaras después de que Sergio Ramos haya dejado el Monterrey de México -equipo por el que fichó el pasado febrero- y se encuentra de nuevo en Madrid a la búsqueda de un nuevo equipo con el objetivo de que el seleccionador nacional Luis de la Fuente le convoque para el Mundial de Fútbol de 2026 para poner el broche de oro a su carrera como futbolista, ha acaparado todas las miradas con un look de inspiración 'glam' perfecto para arrasar en Nochevieja.

Un estilismo discotequero protagonizado por un mono negro cuajado de lentejuelas plateadas brillantes con pernera ancha, manga larga y llamativo escote en uve con el que Pilar ha presumido de tipazo sin renunciar a la comodidad, que ha combinado con estilettos negros de taconazo, y el pelo recogido en una coleta tirante con raya al medio.

