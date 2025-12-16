Pablo Urdangarín y Johanna Zott, los inesperados protagonistas de la gran final de OT

Tres meses después de que la academia más famosa de la pequeña pantalla abriese sus puertas una vez más en Prime Vídeo, 'OT 2025' ha celebrado este lunes su gran final con una gala muy especial en la que los finalistas, Olivia, Tinho, Cristina, Guille Toledano y Claudia, lo han dado para hacerse con el cheque de 100.000 euros de premio del talent musical presentado por Chenoa.

Y aunque ha sido Cristina la que se ha convertido en la flamante ganadora de la última edición, cogiendo el testigo de Naiara, han sido Pablo Urdangarín y Johanna Zott los que se han convertido en los grandes protagonistas de la última gala de la edición, al ser sorprendidos entre el público como si dos fans más se trataran, derrochando risas y en actitud tan relajada que la novia del hijo de la infanta Cristina -guapísima con un minivestido negro de lo más sofisticado, lejos de los looks deportivos que suele lucir en su día a día- incluso se comió un bocadillo envuelto en papel de plata ajena a que las cámaras les habían descubierto.

Una inesperada presencia en la final, aprovechando que el sobrino del Rey Felipe VI no tenía partido con el Fraikin BM Granollers de balonmano, que deja entrever o que la pareja es muy fan del programa, o que conocen a alguno de los finalistas y de ahí que estuviesen en la grada junto a los amigos y familiares de los triunfitos.

A punto de celebrar su tercer aniversario de relación, Pablo y Johanna se han vuelto inseparables. La joven catalana se ha convertido en la mejor animadora -con permiso de la exduquesa de Palma, que va a apoyar a su hijo siempre que su agenda se lo permite- del nieto del Rey Juan Carlos en su faceta deportiva, y su entorno está convencido de que tarde o temprano pasarán por el altar ya que están enamoradísimos.

Convertido en uno de los miembros más queridos de la familia del Rey por la simpatía y amabilidad que siempre demuestra ante las cámaras, el hijo de doña Cristina ha sido el único que por el momento se ha pronunciado sobre la comentadísima entrevista de Iñaki Urdangarín en el programa de Jordi Basté en La2Cat, asegurando orgulloso que "es nuestro padre y nos quiere mucho", y confirmando que leerá sus memorias cuando se publiquen el próximo febrero.