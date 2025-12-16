Agencias

Muere un niño tras ser apuñalado en un colegio de la región rusa de Moscú

Las autoridades de Rusia han informado este martes de que al menos un niño ha muerto y un guardia de seguridad ha resultado herido durante un apuñalamiento registrado en una escuela de la región de Moscú, un ataque achacado a un adolescente que también acudía al centro.

"Esta mañana, en la institución educativa situada en Gorki 2, en el distrito de Odintsovo, un menor ha apuñalado a un guardia de seguridad y a un alumno. El niño ha muerto a consecuencia de las heridas sufridas", ha indicado el Comité de Investigación de Rusia en un comunicado.

Las autoridades han abierto una investigación al respecto para discernir las causas del incidente. Además, han confirmado que la víctima mortal es un estudiante de tan solo diez años, según informaciones de la agencia de noticias Interfax.

Las fuerzas de seguridad han explicado que el presunto responsable ya se encuentra detenido y que tendrá que ser sometido a un análisis psicológico exhaustivo.

