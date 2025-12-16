María del Monte y Chayo Mohedano presumen de complicidad en su reencuentro ante las cámaras

Stalite Festival y Billboard han unido sus fuerzas para que la gala de los Billboard No.1s. de música latina se celebre por primera vez en la historia fuera de Estados Unidos, siendo Madrid el lugar escogido para celebrar la música en español en una noche única en la que numerosos artistas desfilaron por la alfombra roja del recinto ferial de IFEMA.

Entre los asistentes, Pablo Alborán, Melendi, Omar Montes, Ana Mena, Vanesa Martín, Rozalén y María del Monte, que sin la compañía en esta ocasión de su mujer Inmaculada Casal, coincidió en pleno photocall con la expareja de su sobrino Antonio Tejado -y madre de su hijo mayor-, Rosario Mohedano. Un inesperado reencuentro en el que reinó la buena sintonía, ya que dejando claro que se llevan a las mil maravillas se saludaron de lo más cariñosas y sonrientes, compartiendo confidencias, antes de continuar atendido a la prensa por separado.

"Pero si la vi antes de ayer. También es que nos estamos viendo, estuvimos una zambombá y lo dimos todo" ha revelado la hija de Amador Mohedano y Rosa Benito cuando le hemos preguntado por esta coincidencia con la cantante de 'Salta la rana', confesando que tienen buena relación porque "yo no me llevo mal con nadie que no se quiera llevar mal, claro".

Sin embargo, eso no quiere decir que sea de las que pasa página y olvida lo sucedido en el pasado (aunque con María siempre se ha llevado bien), ya que como reconoce "yo no olvido. Es muy bueno seguir recordando lo que te ha hecho daño y apartarte de lo que te ha hecho daño. Pero paso página". "Avanzo, me concentro en mi realidad y no me va mal, la verdad" afirma rotunda, dejando en el aire qué es lo que más daño le ha hecho en su vida porque "paso página".

"Estoy en una época muy buena y lo que he pasado, que me ha podido hacer daño, me ha fortalecido. Entonces, estoy en una época que, pues eso, lo que quiero es avanzar y no mirar para atrás. Mi familia siempre estamos unidos y nos encanta tener un momento para poder disfrutarnos, y la Navidad es lo que tiene, sacamos mucho tiempo, hacemos muchas comidas, y en Navidades nos gusta juntarnos" desvela.

De quien no quiere ni oír hablar es de Kiko Hernández y la complicada situación que atraviesa después de que le hayan clausurado el local de ocio que abrió hace un año en Melilla con su marido Fran Antón: "¿Me vas a preguntar por él, de verdad? No me preguntes por él. No me interesa nada" ha sentenciado, dejando claro que no ha perdonado el daño que el colaborador le hizo durante la época de 'Sálvame'.