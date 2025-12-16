La NFL organizará una 'watch party' para ver la LX Super Bowl en Madrid

El Teatro Eslava, situado en el corazón de Madrid, se transformará en un punto de encuentro para los seguidores del fútbol americano el próximo 8 de febrero, al albergar la fiesta oficial de la LX Super Bowl de la NFL. Según anunció la propia NFL, este evento sitúa a España dentro de un reducido grupo de siete países junto a Australia, Brasil, Canadá, México, Inglaterra y Alemania, que han sido escogidos este año para organizar una ‘watch party’ oficial y experiencias exclusivas en simultáneo al partido que tendrá lugar en la bahía de San Francisco.

De acuerdo con la información publicada por la NFL, se habilitó la venta de entradas para esta celebración a través de la plataforma oficial, con un coste de 20 euros por persona. La fiesta está presentada en colaboración con Sports Illustrated, y permitirá a los asistentes presenciar la transmisión en directo del encuentro en una pantalla gigante en pleno centro de la capital española.

El medio detalló que la iniciativa ofrece a los seguidores de este deporte no solo la posibilidad de seguir la final del campeonato en tiempo real, sino también integrarse en un ambiente temático con música, espectáculos propios de Madrid y premios vinculados a la experiencia NFL. La organización ha prometido dinámicas y regalos para quienes acudan, buscando reproducir el ambiente que se vive en los grandes eventos organizados por la liga norteamericana.

La LX Super Bowl se celebrará en la bahía de San Francisco, por lo que el espectáculo cobrará vida en dos escenarios: el estadio estadounidense y el emblemático recinto madrileño. Según la NFL, el objetivo de este evento es acercar aún más a los aficionados españoles y europeos a la cultura de la liga y su partido más esperado del año.

La elección de Madrid y del Teatro Eslava como sede de la ‘watch party’ posiciona a la ciudad entre las pocas europeas seleccionadas para acoger el evento, junto a Londres y Alemania, reforzando la expansión internacional de la NFL. Según indicó la organización, la campaña busca establecer la Super Bowl como una experiencia global, uniéndose a otros países estratégicos en diferentes continentes donde la popularidad del fútbol americano continúa en ascenso.

La experiencia en Madrid incluirá también actividades temáticas que van más allá de la retransmisión del juego, promoviendo la interacción directa del público con los valores y la identidad de la liga estadounidense. La NFL resaltó que contempla la entrega de regalos originales y exclusivos durante la celebración, además de la participación de artistas locales y espectáculos en vivo, para conectar la cultura del fútbol americano con la realidad local.

Tal como reportó la NFL, el evento está especialmente dirigido a los fanáticos que desean vivir el ambiente de la final a miles de kilómetros del estadio donde se disputará el trofeo Vince Lombardi. La combinación de la experiencia audiovisual, el ambiente festivo y las actividades diseñadas para el público sitúa a Madrid entre los referentes mundiales del crecimiento internacional de la NFL.

La organización de la fiesta oficial de la LX Super Bowl en Madrid representa un paso más en la estrategia de internacionalización de la liga. De acuerdo con la información proporcionada, las ‘watch parties’ simultáneas en distintas ciudades del mundo consolidan a la NFL como una marca con aspiración global, mientras el Teatro Eslava se prepara para acoger una noche que reunirá a los seguidores españoles del fútbol americano en pleno centro de la capital.