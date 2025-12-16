Agencias

La Mesa del Congreso admite la petición del PP para un Pleno con Sánchez por corrupción pero no se estudiará hasta enero

La Mesa del Congreso ha admitido a trámite la solicitud de comparecencia del PP para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hable de corrupción en el Pleno, si bien la Junta de Portavoces, que es la encargada de debatirlo y poner fecha en su caso, no se convocará previsiblemente hasta finales de enero.

En la petición de comparecencia, que se registró el viernes, el PP pedía que Sánchez rindiera cuentas en el Pleno sobre "la escalada de casos de corrupción que afectan a su partido y a su Gobierno, ante la creciente alarma social generada por las últimas detenciones y registros en ministerios, empresas públicas y organismos del Estado".

Y, teniendo en cuenta que no hay previstas sesiones plenarias hasta finales de enero --probablemente la tercera o cuarta semana--, el PP decidió enviar además un escrito a la presidenta de la Cámara, la socialista Francina Armengol para que, aprovechando la reunión de este martes de la Mesa, convocara a su término una Junta de Portavoces "urgente" con el fin de que adoptara las decisiones oportunas sobre la solicitud.

Sin embargo, en su cita de este martes, la Mesa ha calificado la petición de los 'populares' y la ha enviado a la Junta de Portavoces, que no está previsto que se reúna hasta finales de enero, según informaron fuentes parlamentarias.

Así las cosas, la exigencia del PP para que Sánchez diera explicaciones ante el Pleno por corrupción no se sustanciaría antes de que culmine 2025, según explican las mismas fuentes parlamentarias.

