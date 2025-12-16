Jimmy Kimmel llama a Trump "enfermo e irresponsable" tras la comentarios contra Rob Reiner

La reacción presidencial ante la muerte de Rob Reiner generó críticas por considerar insuficiente la empatía y el liderazgo demostrados en un momento de tragedia familiar. Según EFE, Jimmy Kimmel abordó este tema durante el monólogo de apertura de su programa 'Jimmy Kimmel Live', reflexionando sobre la necesidad de compasión tras el fallecimiento del director de cine y su esposa, Michele Reiner, quienes fueron hallados muertos en su domicilio de Brentwood, condado de Los Ángeles.

El comediante estadounidense dirigió duras palabras al presidente Donald Trump, a quien calificó de “hombre enfermo e irresponsable” por sus declaraciones sobre Reiner en la red social Truth. De acuerdo con EFE, Kimmel sostuvo que en una circunstancia así se requiere un liderazgo que aporte comprensión y sensibilidad. En el mismo monólogo, el presentador dijo: “Lo que necesitamos en un momento como este, además de sentido común en lo que respecta a las armas y la salud mental, es compasión y liderazgo”. Kimmel expresó que la ciudadanía no encontró esas cualidades en la respuesta presidencial, y añadió que en lugar de recibir una muestra de respeto, presenció “a un tonto divagando sobre tonterías” y un breve momento de condolencia seguido por comentarios que minimizaban la gravedad de los sucesos.

Según lo consignó EFE, el presidente Trump publicó un mensaje en el que atribuyó la muerte de Reiner a la supuesta “obstinada e incurable aflicción con una enfermedad mentalmente paralizante conocida como el Síndrome de Trastorno por Trump”. En ese comunicado, el mandatario sostuvo que la víctima mantenía una “obsesión enfermiza” en su contra, relacionando el crimen con la tensión política y social.

La policía localizó a Rob Reiner y a su esposa en su residencia, una zona acomodada de Brentwood, tras lo cual se presentó información preliminar recogida por la prensa. Según EFE, los primeros reportes indicaban que el hijo mediano de la pareja, Nick Reiner, fue arrestado y acusado formalmente de homicidio tras el hallazgo de ambos cuerpos, quienes presentaban lesiones compatibles con degollamiento.

El contexto familiar también apareció en la cobertura mediática. Según Los Angeles Times citado por EFE, días antes había tenido lugar una discusión familiar durante una fiesta navideña en la residencia del comediante Conan O'Brien, lo que, según allegados, pudo formar parte del trasfondo de lo ocurrido, aunque aún no han trascendido motivos concretos por los cuales Nick Reiner habría cometido el asesinato.

Kimmel, en uno de los momentos destacados de su intervención, manifestó que las respuestas institucionales resultaron insuficientes y que el breve mensaje de condolencia hacia las víctimas quedó opacado por comentarios posteriores en los que el presidente desvió la atención hacia otros sucesos y comentarios sobre estudiantes de la Universidad de Brown y tragedias ocurridas en Australia.

El caso ha generado debate público sobre el tratamiento que dan las autoridades a hechos de violencia doméstica y la manera en que se comunican ante la sociedad estos hechos de alto impacto. EFE reportó que la investigación policial continúa y las causas exactas que llevaron al hijo de la pareja a ser arrestado por el doble crimen aún no se han esclarecido en su totalidad.

La muerte de Rob Reiner y Michele Reiner y la reacción posterior de altos cargos han incrementado la atención mediática entorno al manejo político y social de la tragedia, mientras familiares, amistades y personalidades del mundo del entretenimiento han manifestado su pesar y solicitado respeto y diligencia en la investigación según ha publicado EFE.