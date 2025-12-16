Irán dice que una persona con doble nacionalidad detenida por supuesto espionaje a favor de Israel es sueca

El jefe judicial de la provincia de Alborz, Hosein Fazeli Harikandi, confirmó la comparecencia de un ciudadano con doble nacionalidad iraní y sueca ante el tribunal revolucionario de Karaj. Según informó el portal Mizan Online, vinculado al Poder Judicial iraní, este individuo habría admitido durante los interrogatorios que prestó servicios de espionaje para el Mossad, tras haber recibido instrucción en varias ciudades de Europa y en Israel. Las autoridades sostienen que el sospechoso fue arrestado en las inmediaciones de Karaj poco antes del reciente enfrentamiento militar entre Irán e Israel, y que el veredicto del tribunal estaría próximo a conocerse.

Tal como publicó Mizan Online, el detenido habría viajado desde Suecia, país donde residía desde 2020, llevando consigo equipos electrónicos que, de acuerdo con la acusación, serían utilizados para labores de inteligencia. Los dispositivos incautados durante su captura forman parte, según la versión oficial, del material proporcionado durante su adiestramiento en el extranjero. La procedencia y uso de estos equipos figuran entre las pruebas presentadas por la fiscalía como sustento de las acusaciones de espionaje.

El proceso judicial incluye cargos formales por colaboración con el Mossad, el servicio secreto israelí, al que los documentos y voceros oficiales iraníes denominan “régimen sionista” o “los territorios ocupados”. Mizan Online detalló que el acusado aún no ha sido identificado públicamente, en parte por la política iraní de preservar los detalles personales de los imputados en causas de seguridad nacional.

Los datos difundidos por Mizan Online señalan que el arresto sucedió tras una investigación sobre viajes internacionales del sospechoso. Según el portal judicial, antes de retornar a Irán, la persona visitó seis capitales europeas acompañado por agentes israelíes, donde habría recibido formación específica de inteligencia y tecnologías aplicadas al espionaje. Posteriormente, permaneció dos semanas en Israel, experiencia considerada agravante por el ministerio público iraní que cita la frecuencia y duración de los desplazamientos como un factor clave en la acusación.

El Jefe del sistema judicial de Karaj, Asghar Yahangir, comentó al medio Mizan Online que “el acusado ha confesado espiar a favor del régimen sionista”. Las declaraciones judiciales presentadas por esta agencia recalcan que el sospechoso admitió haber mantenido contacto con oficiales israelíes y haber cumplido funciones para su red de inteligencia tras ser reclutado en el exterior. Las declaraciones oficiales insisten en la existencia de un itinerario de formación fuera de Irán orientado a misiones encubiertas.

Las autoridades iraníes, citadas por Mizan Online, han presentado el caso como una muestra de la diligencia del aparato judicial en la respuesta a acusaciones de espionaje, subrayando la rapidez con la que se investigó y se notificó al público. Yahangir puntualizó en sus declaraciones que la investigación se condujo en tiempo récord y que el sistema judicial proporciona actualizaciones inmediatas sobre avances significativos en este tipo de procesos.

A raíz del incremento de tensiones regionales tras el ataque armado israelí a instalaciones en Irán y la posterior operación estadounidense, que derivó en alrededor de 1.100 muertes según registros citados por Mizan Online, el gobierno iraní habría acelerado los procedimientos judiciales contra personas señaladas por colaborar con inteligencia extranjera, particularmente el Mossad. El portal judicial informó que en los últimos meses se ha multiplicado la imposición de sentencias severas, incluido el uso de la pena de muerte contra aquellos identificados como colaboradores de la inteligencia israelí.

Este caso se suma a un contexto marcado por un refuerzo de las políticas de seguridad interna, vigilancia sobre la dualidad de nacionalidades y escrutinio de residentes con historial de permanencia en países occidentales. Según el medio Mizan Online, las investigaciones por delitos de seguridad del Estado se han vuelto más sistemáticas y exhaustivas, con énfasis en el rastreo de contactos, movimientos internacionales, y tenencia de materiales tecnológicos considerados sospechosos.

A pesar de la abundante información sobre el proceso y los delitos imputados, tanto Mizan Online como funcionarios judiciales mantienen en reserva los detalles referidos a la identidad del sospechoso y los procedimientos específicos a seguir tras la inminente sentencia. Tampoco se ha divulgado información precisa sobre la posible pena en caso de declaración de culpabilidad, aunque el contexto judicial de los últimos meses indica un endurecimiento general de las sanciones.

Los medios iraníes y los voceros del Poder Judicial, citados repetidamente por Mizan Online, recalcan el carácter inmediato y prioritario otorgado a los casos de espionaje, destacando la confesión del acusado y la documentación de sus movimientos en Europa y en Israel como los elementos centrales de la causa en curso. La expectativa, según estas fuentes, es que el dictamen final del tribunal revolucionario se haga público muy pronto, en línea con las directivas recientes que buscan acelerar la resolución de procesos relacionados con seguridad nacional y colaboración con potencias extranjeras hostiles.