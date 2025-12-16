Ganadores del Sájarov reivindican el periodismo libre frente a deriva autoritaria en Bielorrusia y Georgia

Los ganadores del premio Sájarov de 2025, el periodista polaco Andrzej Poczobut, preso en Bielorrusia, y a la periodista georgiana, Mzia Amaglobeli, presa en su país, han reivindicado el periodismo libre frente a la deriva autoritaria en Bielorrusia y Georgia, apuntando que Rusia está detrás de las amenazas a la democracia en Europa y seguirá con la guerra si se acepta una "paz ilusoria" en Ucrania.

En una ceremonia en el Parlamento Europeo marcada por la ausencia de los premiados, que se encuentran encarcelados en Bielorrusia y Georgia, respectivamente, Amaglobeli ha señalado en su discurso de aceptación leído en su nombre que los ciudadanos georgianos están pagando con la cárcel y la represión su protesta contra la suspensión del proceso de adhesión a la UE ordenada por las autoridades de Tiflis.

"Deben saber que ese anuncio fue como una brasa: encendió el fuego que desde entonces sigue ardiendo en Georgia", ha señalado una periodista georgiana, colega Amaglobeli, quien ha avisado de que el "régimen despiadado" de Tiflis desde entonces persigue y golpea a ciudadanos, periodistas y desmantela organizaciones y medios de comunicación.

En este punto ha advertido de que Rusia es "la fuerza que está detrás de los horrores en Bielorrusia, Ucrania y Georgia" y de que sigue su camino "al corazón de Europa". "Se dirige hacia sus hogares, y nosotros somos apenas una etapa en su camino", ha avisado. Es por ello que ha alertado de "guerras interminables" si Europa permite que Moscú "imponga unilateralmente los llamados acuerdos de paz y redibuje las fronteras con sus ambiciones imperiales".

Igualmente, ha indicado el "error histórico irreparable" de que Kiev quede solo frente a las agresiones rusas, así que ha apelado a la UE para que use todas las herramientas a su disposición para repeler las amenazas rusas y defender la libertad y la democracia europea.

De lado del periodista polaco ha intervenido su hija, quien en un tono más familiar ha ahondado en la lucha "universal" por los Derechos Humanos que encarna la figura de Poczobut.

"Esta lucha no pertenece a un solo país. Y al estar aquí, en esta sala, pienso en familias de distintas naciones que viven en la incertidumbre o en la separación", ha ahondado, incidiendo en los familiares que viven "esperando noticias que nunca llegan" o "que intentan aferrarse a la esperanza".

Así ha reconocido que su familia ya cambió "para siempre" por la persecución sufrida por su padre. "La ausencia de mi padre es algo con lo que aprendimos a vivir, pero nunca a aceptar. No elegimos este camino, pero elegimos recorrerlo cada día", ha expuesto.

METSOLA: "SU LLAMADA DEMOCRÁTICA RESUENA PESE A SU AUSENCIA"

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha destacado que pese a la ausencia de los premiados sus llamamientos urgentes a favor de la democracia "resuenan con claridad en la Eurocámara y todo el continente". "Esta Cámara se solidariza con Andrzej y Mzia en su lucha. Pedimos su liberación inmediata, junto con la de todas las personas encarceladas injustamente", ha reclamado.

El premio Sájarov de este año reconoce la "valiente lucha por la democracia para los pueblos de Bielorrusia y Georgia", ha señalado la 'popular' maltesa, premiando a dos periodistas que han desafiado a regímenes totalitarios. "Nuestra democracia europea se basa en la libertad de pensamiento y de expresión. Sabemos cuánto valen estos principios y nunca renunciaremos a ellos", ha indicado.

Desde Estrasburgo, Metsola ha recalcado que los medios de comunicación "libres e independientes" son "una parte clave para poner en práctica estos valores", insistiendo en que Poczobut y Amaglobeli "lo arriesgan todo para sacar a la luz las amenazas contra la democracia en sus respectivos países".