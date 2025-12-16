Fundación BBVA destinará tres millones de euros a iniciativas de investigación sobre ciclo del agua e IA

La Fundación BBVA ha anunciado una nueva convocatoria del Programa Prismas y Problemas, una iniciativa de apoyo a la investigación interdisciplinar que busca generar conocimiento y obtener resultados potencialmente trasladables al tratamiento de cuestiones de especial relevancia socioeconómica, sanitaria y medioambiental. En total, su dotación global es de tres millones de euros.

En concreto, esta edición de Prismas y Problemas está exclusivamente dedicada a la investigación sobre las cuestiones relacionadas con el ciclo del agua; la masa forestal; la vivienda, ciudades sostenibles y movilidad urbana; desarrollo y evaluación de modelos de Inteligencia Artificial (IA); enfermedades neurodegenerativas; el análisis socioeconómico del sistema sanitario; los procesos migratorios; y las políticas y modelos regulatorios de la inmigración.

La convocatoria permanecerá abierta desde el 30 de diciembre de 2025 hasta el 31 de marzo de 2026. Los proyectos deberán tener un plazo máximo de ejecución de 24 meses y tendrán que ser presentados por un único investigador principal de nacionalidad española o residente en España, vinculado a una institución universitaria o a un organismo público o privado no lucrativo dedicado a la investigación, todos ellos con sede en nuestro país.

Por lo demás, el resto de integrantes del equipo podrá pertenecer a instituciones y centros públicos o privados de investigación de cualquier país. En el caso de que el problema a investigar sea objeto de tratamiento por agencias públicas, el equipo deberá incorporar a algún integrante de la agencia o, al menos, incluir su perspectiva analítica en el planteamiento metodológico del proyecto. Las bases de la convocatoria al completo se pueden consultar en la web de la propia Fundación BBVA.

"La Fundación BBVA apoya tanto la investigación básica no orientada por objetivos extracientíficos, a través del Programa Fundamentos, y la investigación aplicada mediante el Programa Prismas y Problemas, abierto a la colaboración interdisciplinar y la posible participación de expertos que, desde agencias públicas u otras organizaciones públicas y privadas, contribuyen al análisis y abordaje práctico de algunos de los principales retos del presente", han destacado desde la organización.