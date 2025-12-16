Estados Unidos acusa a la UE de "discriminar" a sus empresas y amenaza a firmas como la española Amadeus

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos mencionó directamente a la firma española Amadeus al exponer, mediante un mensaje difundido en la plataforma X, la posibilidad de imponer nuevas restricciones a compañías provenientes de la Unión Europea. Según el medio de comunicación que difundió esta información, la advertencia estadounidense responde a la permanencia de regulaciones europeas que Washington cataloga como desfavorables para las empresas estadounidenses, sobre todo dentro del sector servicios. El gobierno norteamericano plantea la opción de introducir cuotas y límites, acompañados de otras barreras al acceso al mercado estadounidense, si la Unión Europea no modifica la normativa vigente.

De acuerdo con lo reportado por el medio citado, entre las empresas señaladas explícitamente por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos figuran Amadeus, Accenture, Capgemini, DHL, Mistral, Publicis, SAP, Siemens y Spotify. El comunicado oficial de la administración estadounidense sostiene que las recientes normas, directivas y sanciones introducidas por la Unión Europea entorpecen tanto el acceso como la competitividad de las compañías estadounidenses en el mercado europeo, lo que Washington interpreta como un trato desigual que excede el terreno económico y alcanza la esfera diplomática entre ambos bloques.

Tal como publicó la fuente, la postura de la Casa Blanca indica que esta situación no solo afecta las relaciones bilaterales, sino que cae dentro de la categoría de discriminación en contra de empresas estadounidenses, alterando el equilibrio competitivo entre las dos economías. Jamieson Greer, funcionario a cargo del comunicado, remarcó que el gobierno de Estados Unidos se reserva la utilización de "todas las herramientas regulatorias" para responder si no se observa una variación en las prácticas normativas europeas. Ese repertorio incluiría desde cuotas comerciales hasta la restricción de actividades a empresas de la Unión Europea en territorio norteamericano.

La fuente detalla que la advertencia actual surge mientras continúan las negociaciones entre los bloques, contexto marcado por disputas previas acerca del impacto que la regulación europea viene generando en los intereses de firmas estadounidenses que operan en servicios clave. Según consignó el medio, la administración norteamericana argumenta que, mientras sus propias empresas afrontan demandas y directivas consideradas onerosas en Europa, las compañías europeas disfrutan de un marco operativo más "libre" en el ámbito estadounidense, lo cual, desde la visión de Washington, genera una disparidad notoria.

De acuerdo con el medio, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos subraya que estas preocupaciones han sido transmitidas durante años tanto a la Comisión Europea como a los distintos Estados miembros mediante encuentros diplomáticos y comunicaciones formales. Hasta el momento, Washington identifica una ausencia de respuestas significativas por parte de Bruselas y de las autoridades nacionales de la Unión Europea que satisfagan sus demandas o reconozcan la validez de sus observaciones.

El comunicado detalla que los sectores involucrados abarcan áreas estratégicas dentro del intercambio global, incluyendo viajes, tecnología industrial, software y consultoría internacional. En este rubro, Amadeus ocupa una posición destacada en soluciones de viajes, mientras que SAP y Siemens mantienen roles de referencia en tecnología industrial; por su parte, Accenture y Capgemini cuentan con una notable consolidación en consultoría internacional entre ambos mercados.

Según reportó el mismo medio, la alerta emitida por Estados Unidos coincide con un clima de tensiones regulatorias acentuadas en cuestiones como el comercio digital, la protección de datos y la fiscalidad dirigida a empresas tecnológicas globales. Washington sostiene que las nuevas directivas europeas introducen limitaciones adicionales, reflejadas en requerimientos fiscales, sanciones pecuniarias y obstáculos regulatorios específicos para diversos servicios, lo que impacta directamente sobre la capacidad de acción y la estrategia operativa de grandes firmas estadounidenses en el Viejo Continente.

De acuerdo con la información disponible, la declaración oficial remarca que la falta de avances sustanciales o de respuestas por parte de la Comisión Europea y de los gobiernos nacionales en el bloque ha complicado la búsqueda de un acuerdo que satisfaga los reclamos de Washington y reduzca la posibilidad de una escalada en la confrontación. La fuente enfatiza que la postura estadounidense se funda en la exigencia de un "trato igualitario" y condiciones de competencia justas para sus compañías, rechazando lo que define como desventajas regulatorias en el escenario europeo.

El arsenal de medidas que analiza actualmente el gobierno estadounidense incluye tanto la imposición de nuevas restricciones para las firmas europeas que pretendan ingresar o operar en Estados Unidos, como la revisión de acuerdos y marcos regulatorios conjuntos con el objetivo de equilibrar las condiciones vigentes para las respectivas empresas. La administración estadounidense mantiene abierta la ruta diplomática y las negociaciones en marcha, aunque advierte sobre la firmeza de su determinación para emplear instrumentos regulatorios unilaterales a fin de proteger los intereses de sus compañías si no se producen cambios tangibles.

El medio advierte que la eventual introducción de nuevas medidas de restricción por parte de Estados Unidos podría modificar de manera considerable el flujo comercial y de servicios entre ambas economías, impactando tanto en la dinámica de acceso de empresas europeas al mercado norteamericano como en la de las firmas estadounidenses en la Unión Europea.

En la declaración del Representante Comercial de Estados Unidos, se insiste en la necesidad de que la Comisión Europea dé respuestas a las reclamaciones estadounidenses presentadas en fechas previas y reconozca la legitimidad de estas inquietudes. Washington reiteró que actuará en defensa del interés nacional y el de sus empresas mediante la utilización de todos los mecanismos legales y normativos bajo su jurisdicción, mientras la percepción oficial sea la de una desigualdad persistente en el entorno normativo europeo para las compañías de Estados Unidos.