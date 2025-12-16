El nuevo televisor de LG, Micro RGB evo, reproduce el espectro completo de color y tiene más de 1000 zonas de atenuación

LG Electronics ha anunciado el televisor LG Micro RGB evo, una pantalla LCD que cuenta con la capacidad para reproducir el espectro de color completo y ofrecer un mejor contraste con más de mil zonas de atenuación.

LG Micro RGB evo es el televisor LCD de clase insignia de LG que emplea la tecnología Micro RGB, que controla de manera individual miniLEDs rojos, verdes y azules, en lugar de solo LEDS blancos. Está impulsada por el procesador de IA Alpha 11 Gen 3.

Con este procesador, el televisor puede escalar la calidad de la imagen con la tecnología Dual Super Upscaling, que procesa de manera simultánea dos tipos de escalado para ofrecer una imagen nítida, natural y equilibrada, como ha destacado LG en una nota de prensa.

Con la tecnología RGB Primary Color Ultra, además, el LG Micro RGB evo ofrece un espectro completo de reproducción de color: cubre el cien por cien de la gama de colores en BT.2020, DCI-P3 y Adobe RGB. Y ofrece un "alto rendimiento de contrastes" con la tecnología Micro Dimming Ultra, que gestiona "más de mil zonas de atenuación".

La compañía también ha indicado que el televisor funciona con webOS, incluye inteligencia artificial y estará disponible en tamaños de 100 pulgadas, 86 pulgadas y 75 pulgadas.

LG presentará oficialmente este televisor en el marco de la feria de electrónica de consumo CES 2026 de Las Vegas (Estados Unidos), que se celebrará del 6 al 9 de enero.