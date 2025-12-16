El Ibex 35 gira al alza (+0,13%) en la apertura y marca un nuevo máximo histórico

La noticia empresarial del día estuvo marcada por el anuncio de Grifols sobre la certificación de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) para toda la cadena de valor de Grifols Egypt for Plasma Derivates (GEPD), un hito para la firma de hemoderivados, de acuerdo con el comunicado oficial divulgado por la empresa. Este contexto de decisiones corporativas incidió en la evolución del principal índice bursátil español, el Ibex 35, que cambió de rumbo tras un inicio con descensos y consiguió, al comenzar la jornada, superar el umbral de los 17.000 puntos y establecer un nuevo máximo histórico, según informó el medio.

Durante los primeros compases de la sesión del martes, el Ibex 35 experimentó inicialmente un retroceso del 0,23%, quedando en 17.002,4 puntos poco después de las 9.00 horas, lo que mantuvo al selectivo por encima de una referencia psicológica relevante para el parqué. Posteriormente, el indicador giró al alza, alcanzando una subida del 0,13% y situando su valor en 17.062,7 puntos, superando así su récord previo, reportó el medio.

Las operaciones bursátiles se desarrollaron en un ambiente de volatilidad que estuvo influenciado tanto por resultados de empresas cotizadas como por expectativas derivadas de la próxima reunión de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE). Inversores y analistas atentos evaluaban las potenciales repercusiones que podrían derivarse de este encuentro, previsto para el jueves, lo que contribuyó a una dinámica errática en los mercados, según publicó el citado medio.

En el entorno internacional, la jornada también estuvo impactada por declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien afirmó que el país se encuentra "más cerca que nunca" de una solución al conflicto entre Rusia y Ucrania. Esta postura se conoció tras una conversación telefónica del mandatario estadounidense con su homólogo ucraniano Volodimir Zelenski y en medio de reuniones de líderes europeos en Berlín, orientadas a la búsqueda de un acuerdo para el fin de la disputa territorial, detalló el medio.

En el plano empresarial español, más allá del caso Grifols, se produjo la suspensión temporal de la cotización de las acciones del Grupo Catalana Occidente a partir del cierre de la jornada, a las 20.00 horas, de acuerdo con lo dispuesto por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Esta medida respondió, conforme indicó el medio, al éxito de la oferta pública de adquisición (OPA) lanzada por Inocsa, el holding ligado a la familia Serra.

En los primeros minutos de la negociación, las compañías que registraron mejores resultados dentro del Ibex 35 fueron Cellnex, con una revalorización del 0,9%; Fluidra, cuyo valor aumentó un 0,77%; Naturgy, que avanzó un 0,65%; y Merlin Properties, que sumó un 0,58%. En cambio, Telefónica anotó la mayor caída de la sesión con un retroceso del 3,91%, afectada por el efecto del pago de dividendos, e Indra bajó un 2,05%, precisó la fuente.

El comportamiento del Ibex 35 contrastó con la apertura en negativo de las principales bolsas de Europa. Según publicó el medio, el DAX de Francfort cayó un 0,6%; el CAC 40 de París, un 0,16%; el FTSE MIB de Milán, un 0,08%; y el FTSE 100 de Londres, un 0,05%. Estos datos reflejaron la tendencia bajista en el continente a primera hora de la jornada bursátil.

En los mercados de materias primas, el barril de crudo Brent, referencia para Europa, retrocedió un 0,9% hasta los 60,04 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), referencia estadounidense, también descendió un 0,9%, cerrando en 56,18 dólares por barril, consignó el medio.

Respecto al mercado de divisas, la cotización del euro se situó en 1,1757 dólares frente a la moneda estadounidense. En el mercado de deuda pública, el rendimiento exigido al bono español a diez años se redujo hasta el 3,294%, según los datos recogidos por el medio.

La combinación de estos factores, tanto internos como de proyección internacional y expectativas sobre política monetaria, generó una elevada volatilidad durante la jornada financiera, en la que el Ibex 35 consiguió finalmente situarse en máximos históricos tras haber revertido las pérdidas del inicio del día.