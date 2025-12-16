El Gobierno aprueba regular los agentes de igualdad para evitar el instrusismo, pero con 10 años de periodo transitorio

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a propuesta del Ministerio de Igualdad, un anteproyecto de ley para regular la profesión de los agentes de igualdad, con un periodo transitorio de 10 años.

Según ha explicado la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el objetivo es "profesionalizar la actividad de todas aquellas personas que están desarrollando funciones en materia de igualdad" y "poner en valor los estudios y la capacitación técnica de los agentes de igualdad".

Asimismo, ha apuntado que tiene como fin evitar el intrusismo profesional que ha dicho que "existe" y garantizar la calidad de los servicios relacionados con la igualdad.

Además, ha señalado que la certificación profesional de estas titulaciones "es una reivindicación histórica, una aspiración largamente acariciada tanto por el sector profesional de los agentes de igualdad como por los movimientos feministas".

La ministra ha recordado que en 2011 el Instituto de las Mujeres inició los trabajos encaminados a reconocer la titulación de agentes de igualdad. "Finalmente no vieron la luz. Hemos recuperado ese trabajo y hemos vertido todo ese conocimiento en un anteproyecto que esperamos sea una realidad el próximo año", ha recalcado.

En cuanto a las funciones que desarrollarán los agentes de igualdad, Redondo ha detallado que llevarán a cabo el análisis y el diagnóstico de todas aquellas acciones y actividades humanas que repercuten en la desigualdad y la discriminación entre mujeres y hombres y también en el diseño, en el seguimiento y en la evaluación de las políticas públicas.