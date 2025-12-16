Agencias

Detenido en Polonia un estudiante sospechoso de planear un "ataque en masa" contra un mercado navideño

Las fuerzas de seguridad de Polonia han anunciado este martes la detención de un joven sospechoso de planear un "ataque en masa" contra un mercado navideño en el país europeo, según ha confirmado el portavoz de los servicios especiales, Jacek Dobrzynski, quien ha detallado que el arrestado es un estudiantes de la Universidad Católica de Lublin.

Dobrzynski ha apuntado en un mensaje en su cuenta en la red social X que el sospechoso, identificado como Mateusz W., planeaba ejecutar un ataque con explosivos contra un mercado navideño tras "aprender a fabricar materiales explosivos". "También planeaba unirse a una organización terrorista para recibir ayuda en sus actividades", ha agregado.

"El objetivo del crimen era intimidar a numerosas personas y apoyar a Estado Islámico", ha asegurado, al tiempo que ha puntualizado que los agentes incautaron durante la operación "dispositivos de almacenamiento de datos y artículos relacionados con el islam".

"Por orden judicial, el hombre pasará los próximos tres meses bajo custodia. La rana de Szczecin de la Agencia de Seguridad Interna (ABW) está llevando a cabo una investigación sobre este asunto", ha zanjado, sin que por ahora haya más detalles sobre dónde tuvo lugar la operación o cuál era el objetivo del plan terrorista.

EuropaPress

