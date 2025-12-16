Crónica del Guadalajara - FC Barcelona: 0-2

El enfrentamiento en el estadio Pedro Escartín experimentó una espera inusual al inicio, motivada por la demora de la autorización municipal para habilitar una grada adicional, lo que aplazó el arranque durante treinta minutos y provocó inquietud entre aficionados y jugadores. En ese contexto, el Deportivo Guadalajara consiguió mantener intacta su portería durante más de setenta minutos, hasta que el FC Barcelona logró romper la igualdad y asegurar su clasificación a octavos de final de la Copa del Rey. Según consignó el medio, el primer gol llegó en el minuto 77 con un cabezazo de Andreas Christensen tras un centro de Frenkie de Jong, tumbando la resistencia planteada por los locales durante la mayor parte del encuentro. El marcador definitivo quedó sentenciado poco después, cuando Marcus Rashford marcó el segundo tanto y selló el 0-2 que concedió el pase azulgrana a la siguiente ronda.

De acuerdo con la información publicada, el Deportivo Guadalajara, dirigido por Pere Martí, estableció una defensa férrea desde el arranque y reforzó su sistema con una línea de cinco hombres en la segunda parte. Esta estrategia permitió reducir las oportunidades del conjunto catalán durante más de una hora de partido, originando un ambiente de tensión tanto en el campo como en las gradas, donde la afición local mostró un apoyo constante a su equipo. La organización defensiva del Guadalajara dificultó la generación de espacios para los atacantes del Barcelona y prolongó el empate hasta el tramo final del partido.

El medio detalló que el FC Barcelona, bajo la dirección de Hansi Flick, introdujo novedades en su once inicial: Ter Stegen regresó a la portería, Lamine Yamal aportó profundidad por la banda, Eric García se mantuvo como referencia defensiva, y Marcus Rashford junto a Roony Bardghji encabezaron el ataque. Desde el comienzo, el equipo visitante asumió el control del balón y buscó incidir ofensivamente, aunque los avances resultaron infructuosos frente a la sólida defensa local. Durante la primera parte, Barcelona solo generó algunas oportunidades de media distancia y disparos desviados, en tanto que Eric García apareció con dos remates de cabeza que no encontraron portería.

El Deportivo Guadalajara, en tanto, dispuso de una ocasión clara en pies de Manu Ramírez, quien ejecutó un disparo atajado por Ter Stegen sin mayores dificultades. La dinámica de la primera mitad mostró equilibrio, con los locales cerrando espacios y el Barcelona intentando sin éxito desestabilizar el bloque bajo establecido por su rival. Tras el descanso, la presión del FC Barcelona se intensificó a partir de los cambios: Pau Cubarsí ingresó y Marc Casadó modificó su posición en la mitad de cancha, en busca de más circulación y profundidad en el último tercio. El delantero Rashford fue protagonista de las acciones ofensivas más determinantes de la segunda parte. La primera de sus ocasiones obligó a intervenir con acierto al arquero Dani Vicente en un mano a mano, y pocos minutos después repitió una llegada peligrosa, de nuevo controlada por el portero local.

Según consignó la fuente, el entrenador del Guadalajara respondió a este incremento de presión y desgaste físico con modificaciones defensivas: Toño Calvo, Salifo Mendes y Dani Gallardo ingresaron para renovar energías en la zaga. Esta triple sustitución dio resultado y sostuvo el empate durante varios minutos adicionales, a pesar de los avances continuos del Barcelona y sus intentos de combinar cerca del área rival. Con la igualdad persistiendo y la clasificación en juego, Hansi Flick realizó ajustes tácticos al meter en el campo a Pedri y Jules Koundé cuando restaban quince minutos, con el objetivo de dar más precisión a la ofensiva.

Fue a raíz de estas sustituciones que el Barcelona logró romper la resistencia local. Una combinación entre De Jong y Christensen terminó con el defensor danés rematando de cabeza en el segundo palo tras un centro desde la derecha, estableciendo el 0-1 a favor de los visitantes. Tras el tanto, el Deportivo Guadalajara buscó reaccionar con una aproximación clara de Salifo Mendes, cuyo potente disparo fue desviado por Ter Stegen, evitando el empate. El esfuerzo ofensivo local dejó espacios atrás, situación que el Barcelona aprovechó instantes después. Lamine Yamal condujo por la banda, habilitó a Rashford mediante una asistencia al área y el atacante sentenció el encuentro al definir su tercer mano a mano de la noche, ampliando la diferencia a 0-2.

El desarrollo del partido incluyó diversas acciones disciplinarias conforme informó el medio, con tarjetas amarillas para Manu Ramírez, Samu Mayo y Ablanque en Guadalajara, y para Bernal en el lado visitante. Respecto a las formaciones, el Deportivo inició con Dani Vicente bajo palos; García Cera, Ablanque, Casado y Martínez formaron la línea defensiva; Manu Ramírez, Rojo, Samu Mayo y Agustín Moreno ocuparon el mediocampo; mientras que Cañizo y Borja se encargaron del ataque. Por parte del Barcelona, los titulares fueron Ter Stegen, Casadó, Eric García, Christensen, Jofre, Bernal, De Jong, Lamine Yamal, Fermín López, Bardghji y Rashford.

La resistencia del Guadalajara se extendió hasta el minuto 77, cuando el desgaste físico y el cansancio acumulado abrieron huecos en su planteamiento, permitiendo que el Barcelona capitalizara ese tramo para resolver la eliminatoria. El vigente campeón avanzó así a octavos de final de la Copa del Rey, mientras que el equipo local terminó su participación en el torneo y se centrará en el objetivo de mantener la categoría en el Grupo 1 de la Primera RFEF, según finalizó el reporte del medio.