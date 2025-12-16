Agencias

Condenado a más de 21 años de prisión el autor del atropello múltiple de mayo en Liverpool

La justicia británica impuso una sanción ejemplar a Paul Doyle, exmarine de 54 años, por arrollar intencionadamente a grupos de aficionados durante celebraciones deportivas, generando una tragedia con decenas de heridos, según la BBC británica

Guardar

Un incidente de atropello múltiple ocurrido durante las celebraciones deportivas en Liverpool dejó a más de cien personas, entre ellas ocho menores, con heridas de distinta consideración. Entre los afectados se encuentran víctimas que van desde un bebé de seis meses hasta una mujer de 77 años, tal como detalló la BBC tras la reciente audiencia judicial. El Tribunal de la Corona de Liverpool impuso una condena de 21 años y medio de prisión a Paul Doyle, un exmarine de 54 años, por su responsabilidad en estos hechos.

Según consignó la BBC, la multitud participaba en los festejos por la victoria reciente del Liverpool FC cuando el vehículo conducido por Doyle irrumpió en la zona céntrica y embistió a varios grupos de aficionados. El juez Andrew Menary, encargado del caso, afirmó que Doyle empleó su vehículo de forma deliberada como si se tratara de un “arma”, motivado por un ataque de ira. La cobertura del medio británico señala que el acusado mantuvo una actitud distante y sin mostrar emociones durante su comparecencia en la sala del tribunal.

El relato recogido por la BBC describe cómo, durante la audiencia, el juez Menary se dirigió directamente al acusado para destacar la dificultad de expresar, solamente con palabras, el nivel de destrucción registrado en el lugar. El magistrado subrayó que Doyle circuló reiteradamente hacia los aficionados, acelerando el coche cada vez y arrollando a algunos de frente, mientras que otros resultaron lanzados sobre el capó. Un intervalo en la agresión solo se produjo cuando un transeúnte logró llegar hasta el interior del vehículo y accionar la palanca de estacionamiento, lo que permitió frenar el ataque.

El caos generado en la zona provocó pánico y dispersión entre los asistentes, según reportó la BBC a partir de las declaraciones del tribunal. Los hechos ocurrieron en una calle especialmente concurrida debido a la conmemoración deportiva, lo que contribuyó a que el número de víctimas ascendiera significativamente y aumentara la alarma social en la ciudad.

Durante el procedimiento judicial, las imágenes y testimonios revelaron la magnitud de los daños físicos y psiquiátricos ocasionados por la acción de Doyle. El juez Menary señaló que el daño no solo impactó a quienes sufrieron lesiones directamente, sino que también dejó secuelas en el resto de los presentes, muchos de los cuales tuvieron que huir apresuradamente del área afectada. El magistrado recalcó que la conducta de Doyle se caracterizó por la “indiferencia absoluta respecto a la vida humana”, algo que consideró difícil de entender.

De acuerdo con la información aportada por la BBC, Paul Doyle admitió su culpabilidad en 31 cargos, incluyendo conducción peligrosa, alteración del orden público e intento de causar lesiones físicas severas de manera intencionada. Estas acusaciones se relacionan directamente con 29 víctimas identificadas, entre ellos dos menores.

La noche del atropello, Doyle interrumpió su ataque únicamente por la intervención de un testigo que pudo acceder al interior del coche para detener el vehículo. La BBC relató que el juicio evidenció cómo la acción del exmarine impactó de forma particular a la comunidad de Liverpool, considerando la elevada cifra de personas que resultaron heridas y el nivel de alarma generado.

El tribunal interpretó que la conducta del acusado quedó motivada por una “ira inexplicable y desproporcionada”. La severidad de la sentencia refleja la gravedad de los delitos y el propósito de sancionar una acción que la justicia británica calificó como una de las más graves en acontecimientos públicos recientes en esa ciudad, según lo publicado por la BBC. La resolución busca ofrecer una respuesta proporcional al daño causado, tanto a las víctimas afectadas como al conjunto de la sociedad liverpoolense.

Temas Relacionados

Paul DoyleAtropello múltipleLiverpool FCBBCTribunal de la Corona de LiverpoolLiverpoolSentencia judicialConducción peligrosaAndrew MenaryVíctimasEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Netanyahu felicita a Kast por su triunfo en las presidenciales de Chile y espera "trabajar estrechamente" con él

Tras conocerse la victoria electoral de José Antonio Kast, el jefe de gobierno israelí utilizó su red social para manifestar confianza en estrechar lazos en áreas como seguridad, desarrollo y relaciones bilaterales, destacando el interés por fortalecer la colaboración mutua

Netanyahu felicita a Kast por

El presidente de la RANME pide a Sanidad la financiación pública de la determinación del ADNtc para cáncer colorrectal

Expertos advierten que la falta de acceso sin coste al análisis de ADN tumoral circulante compromete la equidad en el sistema sanitario y puede llevar a sobretratamientos o infratratamientos en pacientes con este tipo de neoplasia en España

Infobae

Indra pierde 466 millones de capitalización bursátil tras los comentarios de Trump sobre la paz en Ucrania

Wall Street reacciona tras las declaraciones de Trump sobre una posible resolución en Ucrania, provocando bajas en empresas europeas vinculadas al sector defensa mientras los analistas advierten incertidumbre acerca del impacto real en futuras inversiones y contratos

Indra pierde 466 millones de

Instagram, ahora también en el televisor para ver los 'reels' con amigos

Meta inició la prueba de una nueva aplicación que permite disfrutar de videos cortos en Fire TV exclusivamente en Estados Unidos, facilitando interacción grupal, varios perfiles y funciones adicionales, como el control desde el móvil y filtros de seguridad para menores

Instagram, ahora también en el

Bruselas asigna 29 millones para ayuda humanitaria a Birmania y la crisis rohingya

La Unión Europea incrementa el apoyo a personas desplazadas por conflictos y desastres en el sudeste asiático, destinando recursos adicionales a servicios esenciales, como salud y alimentación, para comunidades vulnerables y refugiados afectados por la peor crisis humanitaria reciente

Bruselas asigna 29 millones para