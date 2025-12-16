Condenado a más de 21 años de prisión el autor del atropello múltiple de mayo en Liverpool

Un incidente de atropello múltiple ocurrido durante las celebraciones deportivas en Liverpool dejó a más de cien personas, entre ellas ocho menores, con heridas de distinta consideración. Entre los afectados se encuentran víctimas que van desde un bebé de seis meses hasta una mujer de 77 años, tal como detalló la BBC tras la reciente audiencia judicial. El Tribunal de la Corona de Liverpool impuso una condena de 21 años y medio de prisión a Paul Doyle, un exmarine de 54 años, por su responsabilidad en estos hechos.

Según consignó la BBC, la multitud participaba en los festejos por la victoria reciente del Liverpool FC cuando el vehículo conducido por Doyle irrumpió en la zona céntrica y embistió a varios grupos de aficionados. El juez Andrew Menary, encargado del caso, afirmó que Doyle empleó su vehículo de forma deliberada como si se tratara de un “arma”, motivado por un ataque de ira. La cobertura del medio británico señala que el acusado mantuvo una actitud distante y sin mostrar emociones durante su comparecencia en la sala del tribunal.

El relato recogido por la BBC describe cómo, durante la audiencia, el juez Menary se dirigió directamente al acusado para destacar la dificultad de expresar, solamente con palabras, el nivel de destrucción registrado en el lugar. El magistrado subrayó que Doyle circuló reiteradamente hacia los aficionados, acelerando el coche cada vez y arrollando a algunos de frente, mientras que otros resultaron lanzados sobre el capó. Un intervalo en la agresión solo se produjo cuando un transeúnte logró llegar hasta el interior del vehículo y accionar la palanca de estacionamiento, lo que permitió frenar el ataque.

El caos generado en la zona provocó pánico y dispersión entre los asistentes, según reportó la BBC a partir de las declaraciones del tribunal. Los hechos ocurrieron en una calle especialmente concurrida debido a la conmemoración deportiva, lo que contribuyó a que el número de víctimas ascendiera significativamente y aumentara la alarma social en la ciudad.

Durante el procedimiento judicial, las imágenes y testimonios revelaron la magnitud de los daños físicos y psiquiátricos ocasionados por la acción de Doyle. El juez Menary señaló que el daño no solo impactó a quienes sufrieron lesiones directamente, sino que también dejó secuelas en el resto de los presentes, muchos de los cuales tuvieron que huir apresuradamente del área afectada. El magistrado recalcó que la conducta de Doyle se caracterizó por la “indiferencia absoluta respecto a la vida humana”, algo que consideró difícil de entender.

De acuerdo con la información aportada por la BBC, Paul Doyle admitió su culpabilidad en 31 cargos, incluyendo conducción peligrosa, alteración del orden público e intento de causar lesiones físicas severas de manera intencionada. Estas acusaciones se relacionan directamente con 29 víctimas identificadas, entre ellos dos menores.

La noche del atropello, Doyle interrumpió su ataque únicamente por la intervención de un testigo que pudo acceder al interior del coche para detener el vehículo. La BBC relató que el juicio evidenció cómo la acción del exmarine impactó de forma particular a la comunidad de Liverpool, considerando la elevada cifra de personas que resultaron heridas y el nivel de alarma generado.

El tribunal interpretó que la conducta del acusado quedó motivada por una “ira inexplicable y desproporcionada”. La severidad de la sentencia refleja la gravedad de los delitos y el propósito de sancionar una acción que la justicia británica calificó como una de las más graves en acontecimientos públicos recientes en esa ciudad, según lo publicado por la BBC. La resolución busca ofrecer una respuesta proporcional al daño causado, tanto a las víctimas afectadas como al conjunto de la sociedad liverpoolense.