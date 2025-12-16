Condenada a ocho años de cárcel una francesa tras ser repatriada desde Siria, por unirse a Estado Islamico

Un tribunal francés ha condenado este lunes a ocho años de prisión a una mujer de 38 años por "participación en organización terrorista", tras ser repatriada en 2022 desde Siria, donde se estableció ocho años antes al unirse a Estado Islámico.

La mujer, una ciudadana de nacionalida francesa identificada como 'Lucie C.', ha recibido esta pena por el Tribunal de lo Penal de París, que la ha considerado culpable del delito de "participación en una organización terrorista con el fin de preparar uno o varios atentados contra personas".

La sentencia, de la que se ha hecho eco 'Le Figaro', obliga a la detenida a recibir tratamiento médico y un seguimiento socio-judicial de cinco años. La corte, que dio inicio al juicio el pasado jueves, ha insistido en la consistencia de su implicación en Estado Islámico, al haber aceptado un rol operativo en el seno del grupo yihadista, jurado lealtad al mismo, empleado un cinturón explosivo y declarado su disposición a morir antes que ser capturada.

La acusada ha asegurado durante la audiencia que ha abandonado toda creencia en la ideología de Estado Islámico desde 2022, cuando fue repatriada desde el campamento de Al Hol, en el este de Siria, junto a otras 16 mujeres. Asimismo, según recoge el citado diario, ha justificado du adhesión a la organización terrorista por una historia personal marcada por la violencia y la vulnerabilidad psicológica.

Los peritos, que han confirmado una "crisis de identidad" y un estado de estrés prostraumático en la mujer, no han encontrado sin embargo un deterioro en su capacidad de juicio que pudiera atenuar su responsabilidad penal.

'Lucie C.' viajó en 2014 a Siria acompañado por su su esposo, su hermano y su cuñada. En Raqqa, capital del declarado 'Califato' de Estado Islámico, juró lealtad al grupo yihadista y desdede allí partió hacia Baghuz, en la provincia de Deir Ezzor, su último reducto antes de que fuese arrebatado en marzo de 2019 por las milias kurdas con el apoyo de Estados Unidos y la coalición internacional.

Las autoridades kurdas instauradas en el norte y el noreste de Siria y las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) han reclamado en numerosas ocasiones a los países cuyos ciudadanos están en Al Hol --que acoge a decenas de miles de familiares de yihadistas de Estado Islámico-- que procedan a su repatriación, si bien los distintos estados se han mostrado reacios y han ralentizado los procesos argumentando motivos de seguridad.